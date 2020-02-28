بشارات ثالثا في الجائزة الكبرى لـ”فروسية” أبو ظبي

عمان – الغد – توجت فارسة المنتخب الوطني ونادي الجواد العربي، ميسم بشارات، بالمركز الثالث لمسابقة “الجائزة الكبرى” لفروسية القفز عن الحواجز، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات العربية، التي أقيمت بنادي أبوظبي للفروسية، والتي ينظمها إتحاد الفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وجاء فوز الفارسة بشارات على جوادها “ون دولار”، على حواجز بإرتفاع 160 سم، ضمن منافسات الجائزة الكبرى.

وتتألف البطولة من ست منافسات من فئة الخمس نجوم، ويشارك فيها 146 فارساً وفارسةً من 26 دولة، يتنافسون على جوائز بقيمة 655 ألفاً و600 يورو، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت بشارات، قادت فريق السيدات في الدورة العربية الخامسة للسيدات 2020 كمدربة، وحقق الفريق المركز الثالث، وفردي السيدات، إضافة للعديد من الانجازات حققتها مطلع العام الحالي 2020، حيث كانت ضمن المراكز الأولى في أكثر من بطولة ذات الخمس نجوم.