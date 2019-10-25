بشارات “فارس” دورة السلام الدولية في سورية

عمان – الغد – حقق فارس المنتخب الوطني ونادي الجواد العربي، الفارس الأولمبي إبراهيم بشارات، المركز الأول لفئة حواجز 145 سم (BIG TOUR)، ضمن فعاليات دورة السلام الدولية لفروسية لقفز عن الحواجز، التي تقام في العاصمة السورية دمشق.

وإشتملت مسابقة هذه الفئة على شوطين متتاليين، حيث أن الفارس الذي ينهي حواجز الشوط الأول من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد، يكمل طريقه نحو حواجز الشوط الثاني، حيث تمكن الفارس بشارات من الفوز بالمركز الأول، وحلت الفارسة السورية شام الأسد في المركز الثاني، والفارس السوري عمر حمشو في المركز الثالث، والسوري أحمد حمشو رابعا، والفارس المخضرم الكابتن هاني بشارات في المركز الخامس.

وكان الفارس إبراهيم بشارات، قد حقق المركز الأول في بطولة المغرب الدولية على حواجز بإرتفاع 145 سم، وسبق له التأهل ثلاث مرات للأولمبياد، وكذلك لبطولة كأس العالم للفروسية.

وفي سياق آخر، يشارك المصمم الدولي سنان النشاشيبي في تصميم المسلك للبطولة.