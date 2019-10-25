آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عالمية

بشارات “فارس” دورة السلام الدولية في سورية

منذ 3 ساعات
تتويج الفارس إبراهيم بشارات- (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – حقق فارس المنتخب الوطني ونادي الجواد العربي، الفارس الأولمبي إبراهيم بشارات، المركز الأول لفئة حواجز 145 سم (BIG TOUR)، ضمن فعاليات دورة السلام الدولية لفروسية لقفز عن الحواجز، التي تقام في العاصمة السورية دمشق.
وإشتملت مسابقة هذه الفئة على شوطين متتاليين، حيث أن الفارس الذي ينهي حواجز الشوط الأول من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد، يكمل طريقه نحو حواجز الشوط الثاني، حيث تمكن الفارس بشارات من الفوز بالمركز الأول، وحلت الفارسة السورية شام الأسد في المركز الثاني، والفارس السوري عمر حمشو في المركز الثالث، والسوري أحمد حمشو رابعا، والفارس المخضرم الكابتن هاني بشارات في المركز الخامس.
وكان الفارس إبراهيم بشارات، قد حقق المركز الأول في بطولة المغرب الدولية على حواجز بإرتفاع 145 سم، وسبق له التأهل ثلاث مرات للأولمبياد، وكذلك لبطولة كأس العالم للفروسية.
وفي سياق آخر، يشارك المصمم الدولي سنان النشاشيبي في تصميم المسلك للبطولة.

مقالات ذات صلة

البرازيل تفقد مجددا خدمات نيمار

منذ 3 ساعات

المنسي: مشاركة “ناشئي اليد” في البطولة العربية بداية لمرحلة طويلة

منذ 3 ساعات

الإصابة تبعد نيمار عن البرازيل في مباراتيه الوديتين

منذ 3 ساعات

أبو جابر أولا وتيمور ثانيا والقرعان ثالثا ونشامى الأردن بطلا للفرق في سباق الدفع الرباعي – فيديو

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock