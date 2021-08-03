بشارات وبشناق ينهيان مشاركتهما في أولمبياد طوكيو

عمان – الغد – أنهى الفارس ابراهيم بشارات مساء اليوم الثلاثاء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد أن خاض منافسات القفز عن الحواجز.

ولم يتمكن بشارات – الذي بصم على مشاركته الأولمبية الرابعة – من انهاء جولته بسبب عدم قدرة حصانه على الاستمرار في المنافسة ليقرر ابراهيم بشارات الانسحاب.

فيما اختتمت العداءة عليا بشناق مشاركتها الأولمبية بعد أن خاضت سباق ٤٠٠ متر في دورة الألعاب الأولمبية.

وشاركت “بشناق” صاحبة الـ 20 عاماً في الدور الأول من سباق 400 متر غير انها خرجت بسنتيمترات عن مسارها ليتم شطب نتيجتها من قِبل الحكام.