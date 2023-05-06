بصبوص أمينا عاما لحزب التكامل

عقد حزب التكامل الوطني أمس الجمعة، مؤتمره العام الثاني في المركز الحسين الثقافي بعد استيفائه الشروط، وذلك تحت شعار “استكمال مهام التحول الديمقراطي وتعميق الإصلاح الشامل”.

وتم استكمال النصاب القانوني لعقد المؤتمر للحزب خلال الساعة الأولى من المهلة الممنوحة والمحددة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، وبوشر بتنفيذ إجراءات إدارة المؤتمر العام الثاني بالسلام الملكي إيعازا ببدء أعمال المؤتمر، وبعد ذلك تمت تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الأستاذ تيسير إبراهيم.

وتم انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر برئاسة الأستاذ مصطفى المواجدة وعضوية كل من ناصر العبسي والدكتور عدنان السعودي، وترجمت رئاسة المؤتمر جدول الأعمال بعد اكتمال النصاب، وذلك بتقديم الأمين العام كلمة حول أوضاع الحزب الداخلية بناء على تقرير المكتب السياسي.

واستعرض عضو المكتب السياسي قاسم البطوش التقرير المالي وانتخاب أعضاء المجلس المركزي اللذين انتخبوا النائب الدكتور فايز بصبوص الدوايمة أمينا عاما للحزب والذي بدوره شارك الحضور بإقرار التعديلات المقدمة من المكتب السياسي للنظام الداخلي للحزب، وتم إقرارها بالأغلبية المطلقة.

ورفع المؤتمر توصياته إلى الهيئات القيادية من أجل تطوير العمل الحزبي الداخلي وتوسيع دائرة الاشتباك السياسي للحزب وانخراطه في القضايا الوطنية العامة.

وشهدت أعمال انطلاق المؤتمر حضورا واسعا من الشباب والمرأة والذي طغى بأغلبية واضحة المعالم وترجم الحزب أهداف الإصلاح السياسي من خلال النسبة المتفوقة والطاغية للمرأة والشباب والذي ترجم من خلال كلمة المرأة والتي ألقتها ثائرة محمد نمر وكلمة الشباب والتي ألقاها المهندس توفيق اللصاصمة اللذين حضرا من فروع الحزب المنتشرة على مساحة الوطن من محافظات العاصمة عمان والعقبة والمفرق وجرش وإربد ومادبا والكرك والطفيلة والبلقاء والزرقاء والمفرق ومعان.

وبناء على مخرجات المؤتمر وتوصياته، أكد أعضاء الحزب استكمال مهام التحول الديمقراطي وإسناد الاستراتيجية الملكية للإصلاح الشامل وتعميقها ورفع المؤتمر توصية بالتركيز على أهمية البعد السياسي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما استعرض أمين عام الحزب النائب فايز بصبوص الواقع السياسي في المنطقة وأهم التحولات السياسية وانعكاساتها، مثمنا المسؤولية السياسية التي أبداها أعضاء المؤتمر من حيث الحضور والمشاركة، واعتبرت قرارات وتوصيات المؤتمر جدول أعمال استراتيجي وخارطة طريق لعمل الحزب في المرحلة القادمة والتي تضمنتها الكلمة الختامية للأمين العام.

وانطلاقا من النظام الداخلي، سيدعو المجلس المركزي للانعقاد خلال أسبوعين لانتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وثمن بصبوص الجهد المبذول من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والتي تترجم تطلعات الأردنيين من أجل توسيع دائرة المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات من خلال جهدها المبذول لتصويب أوضاع الأحزاب السياسية.