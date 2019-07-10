“بصمة نجاح”.. صورة مشرقة لسيدات مبدعات

تغريد السعايدة

عمان- لا تتوقف نساء المجتمع المحلي عن إثبات أنفسهن في كل مكان يتواجدن به، ينتقلن من محافظة لأخرى في سبيل البحث عن فرصة عمل، معتمدات على قوتهن ومهاراتهن، وبعض من الجهات الداعمة التي تؤمن بهن.

وعلى هامش فعاليات “صيف عمان” للعام الحالي، الذي يُقام في حدائق الحسين بتنظيم من أمانة عمان ويستمر لغاية الرابع عشر من الشهر الحالي؛ تشارك أكثر من أربعين سيدة يومياً بالحضور إلى موقع المهرجان، تحديدا في الجناح الذي تم تخصيصه لهن بتنظيم من قِبل صندوق المرأة، الداعم الرئيس للنساء لكي يقدمن منتجاتهن بأبهى حلة تحت عنوان “بصمة نجاح”.

وبوجود فريق متخصص من صندوق المرأة؛ تلقى النساء العديد من التسهيلات لتسويق منتجاتهن، ويستمتع المئات من زوار الجناح، بما جادت به أيادي ربات البيوت بتقديم أصناف مختلفة من المنتجات الصناعية والتجارية والحرفية.

وتشارك منال العبيدي منذ سنوات في معرض صندوق المرأة الذي يُقام ضمن صيف عمان، عدا عن تواجدها الدائم في سوق البركة في عمان، إذ أكدت أن هذه المشاركة هي الثامنة لها، وتثني على دور الصندوق في دعمها بالكثير من الخطوات في مسيرتها التسويقية، إذ أن ترشيحها في المعرض هو من الخطوات الفريدة التي تدعم المرأة في مشاريعها الإنتاجية.

وترى العبيدي أن أغلب مشاكل السيدات اللواتي لديهن مشاريع انتاجية تكمن في التسويق، وعن تجربتها الشخصية، تقول “أصبح اسمي معروفا لدى الكثير من الزبائن الذين يزورون جناحي في المعرض من سنوات، وفتح ذلك أمامي أسواقا عربية لما أنتجه من أجبان والبان وأصناف أخرى”.

العبيدي حصلت على العديد من الدورات التدريبية التي تؤهلها للعمل الانتاجي والتسويقي من خلال تعاونها مع صندوق المرأة، كما تقول، فكان لتلك الدورات تاثير كبير في مساعدتها على تخطي حواجز كثيرة وعوائق كانت تقف أمامها في اقتحام سوق العمل، حتى اصبحت الآن سيدة عاملة ومساهمة في بيتها ومجتمعها.

ومن الزرقاء، عبرت عبير حمدان، وهي إحدى المشاركات لأول مرة في المعرض عن سعادتها بالمشاركة ضمن فعاليات صيف عمان، والذي يستقطب الكثير من الزوار للاضطلاع على المنتجات من الحرف اليدوية وصناعة الإكسسوارات.

وحمدان التي تسوق منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصلت على تمويل من صندوق المرأة، تعتقد أن السيدات على الرغم من نشاطهن الإبداعي، إلا أنهن يبحثن دائما عن نقاط للتجمع لزيادة التسويق كما في “بصمة نجاح” الذي يتيح فرصة العرض بشكل “مجاني”.

ولا يقتصر عمل البازار فقط على فكرة التسويق، بقدر ما يعرض قصص النجاح لسيدات أردنيات من مختلف المحافظات، كن سببا في تغير وضع اجتماعي واقتصادي لعائلاتهن، جئن من مختلف المحافظات، كما في مشاركة أمل المجالي المتخصصة بانتاج السمن و”الجميد الكركي”.

تقول ابنة أمل أن والدتها تشارك في بازار “بصمة نجاح” منذ سنتين تقريباً، ومنذ 12 عاماً تنتج في مشغلها الصغير بقريتها، وتحرص في كل موسم على تشغيل مجموعة من السيدات في مجتمعها في قرية “الربة” في الكرك، لزيادة كمية الانتاج والمساهمة في تششغيل السيدات بذات الوقت.

وتعتقد المجالي أن منتجات والدتها أصبحت معروفة كذلك بين الزبائن، نظرا لحرصها على أن تكون بجودة عالية، حتى يتم تسويقها بشكل أكبر، للحفاظ على ديمومة المشروع الذي يعتبر رائد في المنطقة وبتمويل كذلك من صندوق المرأة، الذي أتاح لها فرصة المشاركة في البازار.

أما إيمان عكاشة فقد شاركت بتقديم منتجات قامت باستيرادها من الخارج بهدف زيادة دخلها المادي، بعد أن كانت تقوم بصناعة الصابون، إلا أنها بمساعدة صندوق المرأة استطاعت أن تحول مشروعها من إنتاجي إلى تجاري، بهدف الاستمرار في العمل والحصول على مردود مادي لها ولعائلتها.

كما أكدت عكاشة أن الدورات التي حصلت عليها من خلال الصندوق ساهمت في تطوير قدراتها حتى أصبحت “مُدربة” بالتعاون معهم، وتعتقد أن كل سيدة لديها القدرة على العمل الإنتاجي ويجب ان تبحث عن فرصتها ولا تنتظر أن يقدمها لها أحد دون جهد.

وسام العمري من دائرة التسويق والخدمات غير المالية في صندوق المرأة، الذي تواجد في موقع المهرجان، قال إن ما يقوم به الصندوق من توفير مساحة تسويقية وتدريبية للسيدات يهدف إلى مساعدة المرأة على تطوير ذاتها وعملها بطريقة غير مباشرة، خاصة وأن الحاصلات على قروض تمويليه يبحثن دائما عن التسويق ما بعد الإنتاج، لذلك يتم مساعدتهن بذلك وبالمجان.

وأضاف العمري أن هذه المشاركة لبازار “بصمة نجاح” هي العاشرة في مهرجان صيف عمان، وفي كل موسم يكون هناك زيادة في عدد المشاركات، وهذا إن دل على شيء فأنما يدل على نجاح البازار وإفساح المجال للمستفيدات، عدا التسويق الإلكتروني والمحاضرات التثقيفية النوعية، وتقديم المنح الدراسية للعديد من السيدات.

كما يقوم الصندوق بتوفير خدمات للسيدات المشاركات بطرق متعددة خلال هذه الأيام ومن ضمنها توفير بدل مواصلات لهن من وإلى المهرجان خاصة أن هناك سيدات من خارج العاصمة.