بطارية جديدة من “تسلا” تقطع مليونَي كيلومتر

أعلنت الشركة الصينية كونتمبروري إمبركس تكنولوجي التي تزود شركة تسلا بالبطاريات، أنها طورت حزمة بطاريات توفر طاقة تدفع السيارة الكهربائية لنحو مليونَي كيلومتر وفقاً لوكالة بلومبرغ.

وإذا كان هذا صحيحاً، فسيمثل قفزة هائلة في عمر بطارية السيارة الكهربائية، وقد يعني هذا أيضاً أن بطارية واحدة قد تعيش لفترات أطول من العمر الافتراضي للسيارة الأصلية التي تشغلها.

ولم ترد «تسلا» على طلبنا للتعليق، على الرغم من انطلاق شائعات بخصوص حدث وشيك ستكشف فيه شركة إيلون ماسك عن بطارية المليون ميل، التي طورتها بالتعاون مع شركة كونتمبروري إمبركس تكنولوجي. ولم تكشف شركة كونتمبروري إمبركس تكنولوجي حتى الآن إن كانت قد وقعت أي عقود مع شركات صناعة السيارات. وقال زينج يوكون، رئيسها لبلومبرغ: «إن تقدمت جهة أخرى لطلبها، نحن مستعدون للإنتاج». وانخفض الطلب على السيارات خلال فترة تفشي «كوفيد-19»، لكن زينج قال لوسائل الإعلام: «لدينا ثقة كبيرة بأن الوضع سيتحسن على المدى الطويل».-(الامارات اليوم)