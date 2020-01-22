بطاقات “الإسلامي الأردني” مزودة بتقنية الدفع بدون تماس NFC

عمان -أعلن البنك الإسلامي الأردني عن الانتهاء من إطلاق الجيل الجديد من البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك (ماستر كارد بجميع أنواعها) والمزودة بتقنية الدفع بدون تماس عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، (Near- Field Communication) لتصبح جميع البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد) مزودة بهذه التقنية.

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني انطلاقاً من سعي مصرفنا المتواصل لمواكبة أحدث تقنيات الدفع العالمية باستخدام البطاقات المصرفية وتعزيز ريادته في مجال تطوير الحلول المصرفية المبتكرة وسع مصرفنا من اعتماد تقنية ” الدفع بدون لمس”( Contactless Payment) لتشمل جميع البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني بمختلف أنواعها ، وذلك حسب متطلبات فيزا وماستر العالمية والتي تواكب أحدث التقنيات الحديثة وتسهل إجراء معاملات الدفع والحركات الشرائية عند نقاط البيع داخل وخارج الأردن بسرعة وبكل راحة وامان، فالبطاقات مزودة بشريحة تردد هوائي، حيث يتم تمرير البطاقة عبر الجهاز الموجود في أماكن البيع المدعومة بهذه التقنية دون وضع البطاقة داخل أجهزة البيع لتسديد قيمة المشتريات ذات المبالغ المتدنية وبحد أقصى 50 دينار ، مما يوفر الوقت والجهد.

ويمكن لأي متعامل إعادة اصدار بطاقته المزودة بهذه التقنية والاستفادة في المشاركة بالحملات التسويقية التي يستمر مصرفها بإطلاقها خلال هذا العام لمستخدمي بطاقات البنك المصرفية بمختلف أنواعها والفوز بالجوائز الشهرية، ومن الجدير بالذكر ان البنك بدأ كمرحلة أولى خلال شهر آب 2019 بتطبيق هذه الخاصية على بطاقات الاعتماد وبطاقات الخصم الفوري فيزا كلاسيك فيزا بي ويف ( Visa Pay Wave) لتشمل الآن جميع أنواع البطاقات .