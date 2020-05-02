بطاقة ماستركارد البلاتينية الرقمية المدفوعة مسبقاً من بنك الإسكان ISKAN V-Card الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

استمراراً لخطط البنك في توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات المصرفية لعملائه، أطلق بنك الإسكان مؤخراً بطاقة ماستركارد البلاتينية الرقمية المدفوعة مسبقاً ISKAN V-Card والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتتيح البطاقة لعملاء بنك الإسكان، إمكانية القيام بمشترياتهم عبر المواقع الإلكترونية على الإنترنت من خلال الرصيد الذي يتم شحنه في البطاقة مسبقاً وبسقوف تتناسب واحتياجاتهم، مع توفير أعلى درجات الحماية والأمان عبر خدمة حماية المشتريات على المواقع الالكترونية والتي تمكن العميل من استلام رمز تحقق لمرة واحدة One Time Password / OTP على رقم الهاتف الخلوي الخاص به المسجل لدى البنك عند استخدام البطاقة على المواقع المشاركة بالخدمة.

ويمكن اصدار البطاقة بشكل آلي وفوري من خلال نظام إسكان اون لاين ISKAN Online وتحويل الأموال إلى البطاقة دون زيارة أي من فروع بنك الإسكان.

تجدر الإشارة، إلى أن بطاقة ISKAN V-Card تتمتع بمزايا البطاقة البلاتينية من ماستركارد مثل (التغطيات التأمينية للسفر وغيرها من المزايا).

لمعرفة المزيد عن بطاقة ماستركارد البلاتينية الرقمية المدفوعة مسبقاً ISKAN V-Cardيرجى الضغط هنا