بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تتبرع بـ50 ألف دينار لوزارة الصحة

عمان – تبرعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بـ50 ألف دينار، لوزارة الصحة دعماً للجهود الوطنية التي تبذلها المملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، أنه وببركة صاحب الغبطة البطريرك ثيوفلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة، يأتي هذا التبرع وأن الصلاة مرفوعة لله القدير ليرفع عنا الوباء ويحمي الوطن وابنائه والعالم بأسره من الاثار التي ستنتج عن هذه الأزمة، مؤكدا الالتفاف حول قيادتنا الهاشمية ولجميع المسؤولين في مواجهة الفيروس وتقديم كل ما يمكن للحد من انتشار هذا الوباء العالمي.

وقال المطران إننا نضع مباني مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في الأردن تحت تصرف الدولة في حال حاجتها، داعيا كل المؤمنين للالتزام بالتعليمات التي تصدرها الدولة للتخلص من هذا الوباء.-(بترا)