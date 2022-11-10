“بطلت احترمك وقرفانة منك”.. نجوم يهاجمون شيرين

ضجة كبيرة اثارها عدد من النجوم بسبب تصريحات لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي ربط بعض المتابعين بينها وبين ازمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إذ اشاروا الى انهم يقصدون مهاجمتها تحديداً بعد خروجها من المستشفى وعودتها الى طليقها الفنان المصري حسام حبيب.

شيرين تلغي متابعة الجميع على صفحتها في “فيسبوك” ما عدا شخصا واحدا

وكان من بين هؤلاء النجوم الممثلة المصرية ياسمين رئيس التي كتبت على صفحتها الخاصة عبر تويتر:”بطلت احترمك وكمان قرفانة منك”.

والممثلة المصرية سمية الخشاب التي كتبت:”اللي يخسر أي حد من أهله عشان أي حاجة في الدنيا يبقى فعلا إنسان محتاج علاج”.

والممثلة السورية كندة علوش كتبت:”لو اجتمع الكون كله لمساعدة شخص ما.. عمرهم ما حيقدروا يساعدوه لو هو ماعندوش الرغبة والإرادة انه يساعد نفسه”.