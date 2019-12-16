“بطل الخريف” سان جيرمان يكتسح سانت إتيان ويعزز صدارته

باريس – حقق باريس سان جيرمان (حامل اللقب) فوزا سهلا في ختام المرحلة 18 من الدوري الفرنسي، بنتيجة 4-0 على مضيفه سانت إتيان المنقوص عدديا منذ الدقيقة 25، ليعزز بذلك صدارته بعد أن حسم لقب “بطل الخريف” الشرفي.

وسجل للنادي الباريسي الأرجنتينيان لياندرو باريديس بالدقيقة (9) وماورو إيكاردي بالدقيقة (72) وكيليان مبابي في الدقيقتين (43 و89).

وكان نادي العاصمة الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة ضمن لقب بطل الخريف بعد تعادل ملاحقه مارسيليا (35 نقطة) مع متز 1-1 السبت، علما أن النادي الباريسي يملك ايضا مباراة مؤجلة امام موناكو، ما يعني انه سيكون بطلا لدور الذهاب المؤلف من 19 مرحلة. (أ ف ب)