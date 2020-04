بطل طواف فرنسا يجمع نحو 350 ألف يورو في تحد بدراجته – فيديو

لندن – جمع الدراج البريطاني توماس جيراينت، بطل طواف فرنسا للدرجات الهوائية العام قبل الماضي 300 ألف جنيه استرليني (345288 يورو) لهيئة الصحة العامة “إن إتش إس” في بلاده والتي تكافح من أجل علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في تحدي ركوب دراجته 36 ساعة.

Really feeling it now (in places you don’t want to feel it…) One last push 💪🏼 almost £290,000 raised 👀👀 https://t.co/K9RomHbTd3 pic.twitter.com/1kFh1oda6y

وأنجز الدراج الويلزي البالغ من العمر 33 عاما تحديه على مدى ثلاثة أيام على متن دراجة توربو في مرآب منزله في كارديف، أي بمعدل 12 ساعة في اليوم الواحد وهو عدد ساعات العمل اليومي للموظفين في هيئة الصحة العامة.

وقال توماس في تصريح لشبكة “بي بي سي” البريطانية السبت “بدون مبالغة، الساعتان الأخيرتان كانتا الأصعب على الإطلاق في مسيرتي الاحترافية في رياضة الدراجات الهوائية”، مضيفا “بالكاد أستطيع الجلوس”.

وتم إيقاف موسم رياضة الدراجات الهوائية، مثل جميع التظاهرات الرياضية في العالم بأسره بسبب الانتشار الرهيب لفيروس “كوفيد-19” الذي أدى إلى إلغاء وتأجيل ابرزها، خصوصا دورة الالعاب الأولمبية ونهائيات كأس أوروبا وكوبا أميركا في كرة القدم إلى العام المقبل.

Day two ✅ #GsNHSZwiftShifts

Feeling very sore this morning 🙈 But just about to ready to do it all over again. Let's have it 💪

Donate here: https://t.co/V4yNaiULZY pic.twitter.com/yMXq5SJ8g6

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) April 17, 2020