بطولات “الخماسي” الرمضانية تعيد المطالبة بإحياء اللعبة رسميا

مهند جويلس



عمان- شكلت بطولات كرة القدم الخماسي التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك، حالة فريدة من نوعها من حيث الإقبال الجماهيري للفرق المشاركة من مختلف المحافظات، ما جعل العديد من متابعي ورواد هذه اللعبة يطالبون اتحاد الكرة بإعادة النظر بمسألة تجميدها، وضرورة استعادة أنشطة بطولات الخماسي في الاتحاد.

وتسببت جائحة “كورونا” في الأعوام الماضية في الحد من إقامة البطولات والتجمعات الرياضية قبل وبعد ساعات الإفطار، ما جعل البطولات الخماسية غائبة عن الساحة المحلية الشعبية، قبل أن تعود وبقوة خلال شهر رمضان الماضي، مستفيدة من توقف عجلة المنافسات المحلية في مختلف الدرجات.

وأقيمت خلال الشهر الفضيل العشرات من البطولات القوية بمشاركة لاعبين من نجوم الكرة الأردنية، حيث حظيت البطولات بدعم من وزارة الشباب، كما حظيت بطولات أخرى بدعم من شخصيات وقطاعات رياضية أخرى.

ومن أبرز البطولات التي أقيمت في شهر رمضان بطولة الوفاء للقائد والعلم في منطقة بلعما، وبطولة المرحوم عبد الحميد عواد في حي “الطفايلة”، وبطولة أم قيس، وبطولة الغور، وبطولة ذكرى معركة الكرامة في الضليل، وبطولة نادي الروضة، وبطولة القائد في حي نزال، وبطولة وادي السير، وبطولة أخرى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا والتي أقيمت في ملاعب نادي الوحدات بتنظيم من لجنة العلاقات العامة في النادي.

ويمتلك منتخب كرة الصالات أو “الخماسي” حضورا طيبا في البطولات الخارجية، حيث شارك في نهائيات كأس آسيا في مناسبتين العامين 2016 في أوزبكستان و2018 في تايوان، قبل أن يقرر اتحاد الكرة لاحقا تجميد اللعبة لأجل غير مسمى، لتوفير المصاريف المالية.

وقال مدير المنتخب الوطني للصالات سابقا مؤيد سليم: “إن كرة الصالات من أهم الألعاب كونها رافدا للعبة في الملعب الكبير، من حيث الجمل التكتيكية والطرق الدفاعية والهجومية، مبينا أن المملكة تمتلك الكثير من المواهب التي لها اسم كبير في اللعبة”.

وبين سليم لـ”الغد”، أن أكبر دليل على ذلك هو احتراف الكثير من اللاعبين في الخارج، إلى جانب الحضور المميز للمنتخب الوطني من خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا، وصولا للبطولة القارية، وذلك خلال توليه مهمة الإداري بجانب المدرب صلاح أبو جعفر والمشاركة في الأولمبياد الآسيوية.

وأضاف: كانت لنا البصمة الواضحة لرفع مستوى منتخبنا لكرة الصالات، وكنا نظمنا الدوري المحلي لكرة الصالات من خلال الدرجات الأولى والثانية والدرجة الممتازة، ونظمنا أيضا دوري للسيدات، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير، ونتمنى على اتحاد الكرة النظر لهذه اللعبة التي لها باعا طويلا، ولا سيما أن كرة الخماسي في الأردن تمتلك مدربين متميزين ومحاضرين على مستويات عالية، إلى جانب مواهب اللاعبين.

من جهته، كشف لاعب مغير السرحان أحمد بشير عن رغبته الكبيرة في العودة لممارسة “الخماسي” التي يعتبرها اللعبة الشعبية الأولى محليا، حيث تعد بمثابة بداية مشوار أي لاعب من خلال المدارس والحارات الكروية والبطولات الشعبية، مؤيدا فكرة عودتها للساحة بأقرب وقت.

وأكد بشير أن المنتخب الوطني للصالات بعد عودته للعب في العام 2015، كان محاربا، إلا أنه بعد التأهل مرتين على التوالي في البطولة القارية، أصبح محط أنظار الدول المجاورة بسبب توفر خامات مميزة عند اللاعبين تعد الأفضل في المنطقة العربية، موضحا أن المنتخب كان قريبا من بلوغ كأس العالم لولا فارق الخبرة الذي صب لصالح المنتخبات المنافسة.

وواصل: “على الرغم من تلك الصعوبات استمر المنتخب واللاعبين في تمثيل الوطن خير تمثيل خارجيا، إلا أننا تفاجأنا بقرار تجميد لعبة الخماسي، ونناشد جميع المسؤولين وأصحاب الاختصاص ومحبي هذه اللعبة، بإعادتها والاهتمام بها أكثر مستقبلا، في ظل توفر مواهب عديدة برزت في البطولات الرمضانية مؤخرا.

في المقابل، شدد أحد منظمي بطولة الوفاء للقائد ويوم العلم مبارك الخوالدة، على ضرورة عودتها بصفة رسمية، بعد الشهرة الواسعة التي حظيت بها بطولات رمضان مؤخرا، لما ستقدمه من فائدة مالية للأندية واتحاد الكرة.

وأشار الخوالدة إلى أنه تحدث مؤخرا مع الاتحاد بشأن عودة بطولات “الخماسي” من جديد في شهر رمضان تحديدا، من خلال بطولتي دوري وكأس، إلا أنه من الصعوبة إقامتها في العام المقبل بسبب تضاربها مع البطولات المحلية، متمنيا زيادة الاهتمام من الاتحاد تجاه اللعبة التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

وزاد: “تحويل البطولات الرمضانية إلى بطولة تقام بتنظيم من الاتحاد يؤدي إلى تشكيل منتخب وطني قوي وأندية مميزة، ولدينا لاعبين مميزين يحصدون بطولات خارجية مع المنتخب العسكري، ومن فوائد عودتها أيضا تشغيل صالات رياضية في مدن مختلفة”.