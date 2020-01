بطولة أستراليا المفتوحة.. تعليق التمارين بسبب دخان الحرائق

ملبورن – أضطر منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الى الغاء الحصص التمرينية المقررة الثلاثاء استعدادا لانطلاق البطولة في 20 الشهر الحالي، وذلك بسبب دخان الحرائق الهائلة التي اجتاحت البلاد.

وكان من المفترض أن يخوض الروسي ألكسندر زفيريف والبلجيكي دافيد غوفان أولى الحصص التمرينية لليوم الثلاثاء على ملاعب “ملبورن بارك”، على أن يتبعهما المصنف أول عالميا الإسباني رافايل نادال، لكن المنظمين قرروا تعليق هذه الحصص التمرينية، على غرار ما حصل مع كل من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والأميركية كوكو غوف والتشيكية كارولينا بليشكوفا.

وقال المنظمون في بيان: “تم تعليق التمارين موقتا هذا الصباح بسبب رداءة نوعية الهواء”، مشددة بأن مباريات التصفيات المؤهلة القرعة الرئيسية ستجرى كما هو مخطط لها.

