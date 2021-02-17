بطولة أستراليا: تسيتسيباس يقلب الطاولة على نادال ويبلغ نصف النهائي

ملبورن – قلب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا الطاولة على الإسباني رافايل نادال الثاني وتأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم، بالفوز عليه بخمس مجموعات 3-6 و2-6 و7-6 (7-4) و6-4 و7-5 الأربعاء في ملبورن.

ويلتقي تسيتسيباس في نصف النهائي الثاني له في أستراليا بعد عام 2019 حين انتهى مشواره على يد نادال بالذات، الروسي دانييل مدفيديف الرابع الذي حسم مواجهته مع مواطنه أندري روبليف السابع بثلاث مجموعات. – (أ ف ب)