آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

بطولة ألمانيا: هالاند يقص شريط الأهداف بعد “إجازة” كورونا

منذ ساعة واحدة
المهاجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

دورتموند (ألمانيا) – اصبح المهاجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند أول مسجل في الدوري الالماني لكرة القدم بعد استئناف منافساته السبت، اثر توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
واصبح الدوري الالماني الاول من بين البطولات الخمس الكبرى في اوروبا يستعيد منافساته بعد تفشي “كوفيد-19”.
وابقى هالاند (19 عاما) على نجاعته التهديفية عندما افتتح التسجيل لدورتموند في مرمى ضيفه وجاره شالكه ضمن المرحلة السادسة والعشرين بعد تمريرة من زميله البلجيكي تورغان هازار، وذلك بعد نحو نصف ساعة على بداية المباراة في ملعب “سيغنال ايدونا بارك” الخالي من الجماهير.
ورفع هالاند رصيده الى 10 اهداف في 9 مباريات بعد قدومه من سالزبورغ النمسوي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 20 مليون يورو.
وبعد تسجيله، ركض هالاند الى المنطقة القريبة من الراية الركنية، واحتفل ضاحكا مع زملائه دون مصافحة او معانقة، بسبب قيود التباعد الصارمة التي عبّدت طريق العودة الى الملاعب.
وبدلا من صراخ واحتفال الجماهير، خصوصا في “المدرج الاصفر” المهيب، سُمعت اصوات الموسيقى الاحتفالية في الملعب بعد ان هز هالاند الشباك.
وانهى دورتموند الشوط الاول متقدما 2-0 بعد تعزيز البرتغالي رافايل غيريرو الارقام في الدقيقة 45. -(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

بطولة ألمانيا: دورتموند يستمتع بالعودة برباعية صامتة أمام شالكه

منذ 25 دقيقة

دربي مدينة الرور يفتقد حماس الجماهير لكنه “أفضل من لا شيء”

منذ ساعة واحدة

مشاركة أردنية في الدورة التدريبية العربية للكراتيه عن بعد

منذ ساعة واحدة

الأولمبية تؤكد أهمية الأندية والمراكز والأكاديميات لاعداد اللاعبين واللاعبات

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock