بطولة ألمانيا: هوفنهايم يخمد فورة بايرن ودورتموند يواصل نزيف النقاط

برلين – أخمد هوفنهايم فورة مضيفه بايرن ميونيخ بفوز تاريخي عندما تغلب عليه 2-1 السبت في المرحلة السابعة من الدوري الألماني في كرة القدم التي شهدت استمرار بوروسيا دورتموند في نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ 2-2.

ويدين هوفنهايم بفوزه الأول على الفريق البافاري في ميونيخ، إلى مهاجمه الدولي الأرميني سركيس آداميان الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 54 و79، فيما سجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الشرف للفريق البافاري (73).

وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ هذا الموسم وجاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها مدويا على مضيفه توتنهام الإنجليزي 7-2 الثلاثاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما هي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ منذ عام تقريبا وتحديدا منذ سقوطه بثلاثية نظيفة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

ورفض بوروسيا دورتموند هدية هوفنهايم بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ 2-2، فلحق الأخير ببايرن إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة ومثله فعل كل من باير ليفركوزن ولايبزيغ بتعادلهما 1-1.

ويملك شالكه فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزه على ضيفه كولن لاحقا، والأمر ذاته بالنسبة لبوروسيا مونشنغلادباخ في حال تغلبه على ضيفه اوغسبورغ الأحد في ختام المرحلة.