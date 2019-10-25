بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يتطلع لايجاد السكة الصحيحة

مدريد – سيحتاج أتلتيكو مدريد الاسباني للقليل من الوقت ربما لايجاد السكة الصحيحة بعد التغييرات العديدة التي أجراها الفريق هذا الصيف، الا أن مشاكل قديمة ألقت بظلالها هذا الموسم على إمكانية المنافسة على لقب الدوري المحلي.

حقق أتلتيكو الفوز على باير ليفركوزن الالماني بنتيجة 1-0 الثلاثاء في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد بفضل هدف لألفارو موراتا المعار من تشلسي الانجليزي في الدقيقة 77، وبات الفريق يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة من دوري ابطال اوروبا خلف يوفنتوس بفارق الاهداف بسبع نقاط من ثلاث مباريات.

ووجه موراتا ردا لاذعا بعد المباراة للذين ينتقدون الفريق ومدربه الارجنتيني دييغو سيميوني.

وقال لاعب ريال مدريد السابق “يقول الناس أننا نمر في أوقات سيئة لكن نبتعد في الليغا ثلاث نقاط فقط عن المتصدر (برشلونة) وفي رصيدنا سبع نقاط من ثلاث مباريات في دوري الابطال. إن كانت هذه أوقات سيئة، فأتمنى أن تكون جميع الفترات السيئة كهذه”.

[📸🏧] ¡Ya tenemos nuestra foto oficial de la temporada 2019/20! 🔴⚪🔴

⏬⏬⏬ #AúpaAtleti pic.twitter.com/bfj9YKTHuT — Atlético de Madrid (@Atleti) October 25, 2019

واحتفل موراتا بهدفه بالتوجه الى مقاعد الاحتياط ومعانقة كوكي، الذي تعرض لصافرات الاستهجان من قبل جماهير فريقه حين تم استبداله مؤكدا على وحدة الفريق.

ورغم الفترات السيئة التي يمر بها “روخيبلانكوس” أحيانا، يبقى سيميوني الابعد عن الانتقادات، هو الذي قاد النادي الى لقب الليغا العام 2014 ونهائي دوري الابطال عامي 2014 و2016 في ميزانية لا تتجاوز نصف تلك التي يملكها برشلونة وريال مدريد.

وقد أعرب الارجنتيني عن غضبه من ردة فعل الجماهير عند استبدال كوكي طالبا منهم التصفيق له، ولم تتردد الغالبية في الاستجابة.

وقال لاعب يوفنتوس الايطالي السابق “لكل رأيه ولكن لا أعتقد أنه من الضروري بالنسبة لي شرح ما يعنيه سيميوني للاعبين، للنادي وللجماهير. يجب أن نركز على المجموعة التي هي قوتنا ونتبعه”.

ويدرك سيميوني أن أتلتيكو يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر برشلونة بفضل مستويات منافسيه المتقلبة اكثر من أداء فريقه المميز، الذي حقق التعادل في اربع مباريات وخسر واحدة محرزا ثمانية اهداف فقط في تسع مراحل حتى الساعة.

وقع أتلتيكو مع تسعة لاعبين هذا الصيف، بمن فيهم الموهبة البرتغالية الصاعدة جواو فيليكس من بنفيكا والانكليزي كيران تريبيير من توتنهام، وتخلى عن 16 لاعبا منهم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والقائد الاوروغوياني دييغو غودين.

وقال سيميوني (49 عاما) بعد التعادل 1-1 مع فالنسيا السبت “هناك من يتطلع لالقاء اللوم على الآخرين وهناك من يريد أن يعمل، وأن أنظر الى المجموعة الاخيرة فقط”.

ستتطلع جماهير أتلتيكو لرؤية المزيد من فريقها، فمن أصل 12 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، انتهت نصفها إما بالتعادل السلبي او بانتصار بهدف يتيم.

قدم موراتا أداء جيدا خلال الدقائق العشرين التي لعبها أمام باير، الا ان في رصيد المهاجم الاخر دييغو كوستا هدفان فقط هذا الموسم، واحد من ركلة جزاء، وأربعة اهداف فقط في خلال ما يقارب العام.

وأكد سيميوني “هناك الكثير من الامور التي يجب تحسينها، أن نكون فعالين أكثر مع نهاية الهجمة ولكن عندما يكون لديك فريق يدافع جيدا، ستتحسن الامور مع الوقت لأننا نملك لاعبين موهوبين”.

اذا نجح أتلتيكو الخامس في الفوز على ضيفه اتلتيك بلباو السبت ضمن منافسات المرحلة العاشرة، سيتجاوز ريال مدريد ويتساوى مع برشلونة الغائبين عن المرحلة بعد تأجيل الكلاسيكو المرتقب بسبب الاوضاع السياسية والتظاهرات التي يشهدها اقليم كاتالونيا.

هذا ويلتقي غرناطة الثالث مع ريال بيتيس الاحد فيما يحل ريال سوسييداد الرابع ضيفا على سلتا فيغو. – (أ ف ب)