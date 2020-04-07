بطولة إسبانيا: الغاء الدوري “ليس خيارا” بحسب تيباس

مدريد – قال رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم خافيير تيباس الثلاثاء إن عجلة الليغا قد تعود إلى الدوران نهاية الشهر المقبل بأحسن الاحوال، وذلك بعد انتهاء فترة العزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى ان الغاء الموسم الكروي “ليس خيارا”.

وحذر تيباس الاندية الاسبانية من انها قد تخسر ما يصل إلى مليار يورو (1,1 مليار دولار اميركي) بحال عدم اكمال الموسم، ما دفع مسؤولي كرة القدم في البلاد الى البحث عن موعد متأخر لانهاء الموسم الحالي.

قال تيباس “السيناريوهات المختلفة التي كنا نتطلع اليها مع الاتحاد الاوروبي للعبة من اجل العودة تبدأ على الارجح في 29 ايار/مايو أو 6-7 حزيران/يونيو أو 28 حزيران/يونيو”.

تابع “لا ننظر فقط إلى ما يحدث في إسبانيا… نهدف أن تتناسق جميع روزناماتنا (في أوروبا) كي تنتهي كل المسابقات في فترة واحدة”.

لكن تيباس قال إن عودة التمارين لا يمكن ان تحصل قبل انتهاء حال الطوارىء في إسبانيا والمحددة حتى 26 نيسان/أبريل الحالي.

وبحال انهاء حال الطوارىء في وعد مبكر، سترتفع حظوظ استئناف الليغا في أيار/مايو.

أضاف تيباس ان الغاء الموسم “ليس خيارا” نظرا للضربة الهائلة التي سيخلفها نقص الايرادات بالنسبة للاندية، علما بان الخسارة ستبلغ 150 مليون يورو حتى لو نجحت الليغا بانهاء الموسم مع حضور للجماهير.

تابع “لا نفكر على الاطلاق في أننا لن نعود الى المباريات. لا يتعلق الامر فقط بايرادات الدوري، بل بجميع الايرادات من دور ابطال أوروبا والتي لن تحصل عليها الاندية”.

أضاف “نتحدث هنا عن نحو مليار يورو إذا لم نعد الى اللعب، 300 مليون يورو إذا لعبنا وراء أبواب موصدة و150 مليون يورو اذا لعبنا مع جماهير”.

وكان برشلونة، حامل اللقب في آخر موسمين، يتصدر بعد 27 مرحلة على بداية الدوري (من أصل 38)، بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي ريال مدريد و11 نقطة عن اشبيلية الثالث.

وتسبب فيروس “كوفيد-19” بوفاة 14 ألف شخص في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضررا من حيث عدد الوفيات بعد ايطاليا. – (أ ف ب)