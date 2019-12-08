بطولة إسبانيا: خيتافي إلى المركز الرابع موقتاً

مدريد – تقدم خيتافي إلى المركز الرابع موقتا في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه إيبار 1-0 الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة.

ورفع فريق ضاحية مدريد الجنوبية رصيده إلى 27 نقطة، بفارق نقطة أمام كل من ريال سوسييداد الخامس وأتلتيك بلباو السادس، قبل خوض كل منهما مباراته في هذه المرحلة في وقت لاحق اليوم، الأول بحلوله ضيفا على بلد الوليد، والثاني على ريال بيتيس.

أخبار خيتافي || خيتافي يحقق الفوز ضد إيبار خارج الأراضي و يصعد للمركز الرابع pic.twitter.com/82T4IiwjqQ — خيتافي بالعربية 💙 Peña Getafe Arabia ◽️ (@Getafe_arab) December 8, 2019

وانتظر خيتافي حتى الدقيقة 67 لهز شباك مضيفه عبر البديل أنخل لويز رودريغيز من تسديدة بيمناه أودع من خلالها الكرة بعيدا عن متناول الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش.

وألغى الحكم إدواردو برييتو هدفاً لإيبار سجله كيكيه غارسيا بعد العودة لتقنية الفيديو “في ايه آر” التي أظهرت ان الأخير لمس الكرة بيده (54).

كما عاد الحكم مرة أخرى للفيديو وألغى هدفا للضيوف بحجة التسلل على رودريغيز الذي تدخل في اللعبة دون لمس الكرة، علماً أن المدافع بدرو بيغاس هو من أدخل الكرة في مرماه بعد ارتدادها من الحارس (88).

وتجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وتستكمل اليوم المباريات المتبقية من المرحلة، بلقاء ليغانيس وضيفه سلتا فيغو، وحلول إشبيلية الثالث ضيفا على أوساسونا.– (أ ف ب)