بطولة إسبانيا: مايوركا يسقِط فالنسيا بفوز أول منذ شهرين

مدريد – قاد الكرواتي أنتي بوديمير فريقه ريال مايوركا المهدد بالعودة الى الدرجة الثانية، لتقديم أفضل مبارياته هذا الموسم والفوز على ضيفه فالنسيا بنتيجة 4-1 ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أنطونيو خوسيه رايو التسجيل لمايوركا (7)، قبل ان يضيف بوديمير هدفين (22 و41)، ويتسبب ببطاقة حمراء لقائد فالنسيا دانيال باريخو في الدقيقة 51، بعد ارتكاب الأخير خطأ بحقه كلفه البطاقة الصفراء الثانية.

وجاء الهدف الرابع لمايوركا بتسديدة قوية من داني رودريغيز (79)، قبل هدف تقليص الفارق لفالنسيا عبر فيران توريس (82).

🗣️ Raillo: "El balón parado es súper importante. Contento por haber marcado mi primer gol en Primera". 🗣️ Budimir: "En la última el portero reacciona bien. En el primer gol he tenido suerte". 📻 Post partido en directo: https://t.co/ryAuKsp9nG #RCDMallorcaValencia 4-1 pic.twitter.com/QZK0GTW2vZ — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 19, 2020

وحقق مايوركا العائد الى الدرجة الأولى بعد غياب ستة مواسم، فوزه الخامس هذا الموسم والأول في الدوري منذ تغلبه على فياريال 3-1 في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ورفع الفريق رصيده الى 18 نقطة، وتقدم الى المركز السابع عشر على حساب سلتا فيغو (15 نقطة) الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على أتلتيك بلباو.

في المقابل، تلقى فالنسيا خسارته الخامسة في الليغا والأولى منذ سقوطه أمام ريال بيتيس 1-2 في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

⏹️ | ¡FINAL! Primera victoria del #RCDMallorca en 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 🎯Raillo, Budimir (x2), Dani Rodríguez y Ferrán Torres. ¡GRÀCIES AFICIÓ! #123JuntsSomMillors 👹 📻Escucha el post partido en directo: https://t.co/ryAuKsp9nG 📺 Audio 5 en televisión#RCDMallorcaValencia 4-1 pic.twitter.com/PEU6rDMABM — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 19, 2020

وحرم مايوركا ضيفه من التقدم الى المركز الخامس على حساب خيتافي الذي خسر الجمعة بنتيجة صفر-3 أمام ليغانس في المرحلة ذاتها.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 31 نقطة في المركز السابع، وسيكون مهددا بالتراجع بشكل إضافي بحال فوز بلباو (29 نقطة) أو فياريال صاحب المركز التاسع (28 نقطة) على ضيفه اسبانيول اليوم أيضا.

وقدم مايوركا أداء هجوميا سجل من خلاله أكبر عدد من الأهداف له في مباراة هذا الموسم في الدوري، أمام منافس يستعد لخوض ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي بدءا من الشهر المقبل.

وبكّر مايوركا في افتتاح التسجيل بكرة رأسية من رايو غير المراقب داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة حرة نفذت من على الجهة اليمنى (7).

وأضاف المضيف الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي في منطقة فالنسيا، أوصل الكرة الى داني رودريغيز الذي سدد كرة حولها بوديمير بركبته الى داخل شباك الحارس خاومي دومينيك (22).

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف بودومير هدفه الشخصي الثاني والثامن له هذا الموسم في الليغا، بمراوغة متقنة داخل منطقة الجزاء أتبعها بتسديدة قوية بالقدم اليسرى هزت شباك فالنسيا (41).

وتراجع فالنسيا بشكل إضافي في الشوط الثاني بعد طرد قائده باريخو، وفشل في تهديد مرمى مايوركا بشكل جدي في معظم فترات الشوط.

وعزز مايوركا تقدمه في الدقيقة 79 بتسديدة قوية من رودريغيز بالقدم اليمنى من خارج المنطقة، أتبعها توريس بعد ثلاث دقائق بتسديدة من مسافة قريبة هزت شباك الحارس مانولو رينا، مسجلا هدف تقليص الفارق لفريقه في المباراة التي أقيمت تحت الأمطار الغزيرة.

وكاد بوديمير ان يحقق الـ “هاتريك” في الوقت بدل الضائع عندما فشل حارس فالنسيا في إبعاد الكرة وهيأها مثالية أمامه في مواجهة المرمى الخالي، لكن الكرواتي وضعها خارج الخشبات الثلاث (90+3).

وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات ريال بيتيس وريال سوسييداد، وبرشلونة حامل اللقب مع ضيفه غرناطة. – (أ ف ب)