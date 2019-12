بطولة إنجلترا: العنصرية الى الواجهة مجددا ومطالبة بتحقيق حكومي

لندن – عادت العنصرية في ملاعب كرة القدم لتلقي بظلالها بعد الحادثة التي شهدتها مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي بين توتنهام وجاره اللندني تشلسي (0-2)، حيث تعرض مدافع الأخير الألماني أنطونيو روديغر لإهانات عنصرية من الجمهور، ما دفع رابطة اللاعبين المحترفين الى المطالبة بتحقيق حكومي.

ورأى مدرب تشلسي فرانك لامبارد الذي تفوق الأحد على “معلمه” البرتغالي جوزيه مورينيو باسقاط توتنهام في معقله، أن “هناك حاجة للتعامل مع المشكلة بحزم”، فيما وعد توتنهام بـ”تحقيق شامل” بعدما وجد الحكم أنتوني تايلور نفسه مجبرا على ايقاف المباراة في شوطها الثاني عندما اشتكى روديغر من سماع صيحات قردة صادرة من مدرجات جمهور سبيرز.

I really hope that the offenders will be found and punished soon, and in such a modern football ground like the Tottenham Hotspur Stadium with dozens of TV and security cameras, it must be possible to find and subsequently punish them. (3/4)

