بطولة إنجلترا: ثنائية ويلسون تخفف الضغوط عن مدرب نيوكاسل

ليفربول – منح المهاجم كالوم ويلسون جرعة معنويات لمدربه ستيف بروس عندما قاد نيوكاسل يونايتد المهدد بالهبوط إلى فوز متأخر على مضيفه إيفرتون 2-0، السبت في افتتاح المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبفوزه الأول في عشر مباريات في الدوري، تنفس بروس الصعداء بعد حصد نقطته الـ22 في 21 مباراة، على بعد ثماني نقاط من منطقة الهبوط في المركز السادس عشر.

وسجل ويلسون ثنائيته في آخر 17 دقيقة على ملعب “غوديسون بارك”، ليمنح فريقه فوزه الأول في 12 مباراة في مختلف المسابقات.

في المقابل، بقي إيفرتون سابعا على بعد 3 نقاط من تشلسي وارسنال اللذين لعبا مباراة أكثر. وابقى الايطالي كارلو أنشيلوتي على ثقته بالحارس الدولي جوردان بيكفورد برغم هفواته منتصف الاسبوع ضد ليستر سيتي.

وفي الدقيقة 73، تخلص ويلسون من الرقابة اثر ركنية ولعب كرة فوق بيكفورد مفتتحا التسجيل.

وبعد أن حرمه القائم من الثاني بعد تخطي بيكفورد، عزز لاعب بورنموث السابق البالغ 28 عاما الفارق في اللحظات الاخيرة (90+3)، رافعا رصيده إلى 10 أهدف هذا الموسم. – (أ ف ب)