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بطولة إنجلترا: مانيه سيتفهم عدم تتويج ليفربول باللقب

منذ 17 دقيقة
السنغالي ساديو مانيه مهاجم فريق ليفربول

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لندن – أكد السنغالي ساديو مانيه مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء إنه يتطلع للفوز بلقب الدوري الممتاز، معربا عن تفهمه للموضوع فيما لو أدى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، إلى إلغاء الموسم وعدم تتويج الفريق “الاحمر”.
وكان ليفربول على بعد خطوة من احراز لقبه الأول بعد ثلاثين عاما من الانتظار، اذ يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، وبفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.
وكان بإمكان ليفربول حسم اللقب في المباراة التي كانت مقررة ضد جاره إيفرتون في المرحلة الثلاثين، بشرط خسارة سيتي أمام مضيفه بيرنلي، قبل ان يتم تعليق المباريات بسبب فيروس “كوفيد-19″، وسط عدم يقين بشأن متى أو ان كانت الظروف الصحية ستتيح معاودة المباريات وانهاء الموسم.
وأكد مانيه (27 عاما) أنه يريد الفوز باللقب على أرض الملعب، وقال في معرض رده على سؤال في مقابلة مع موقع “توك سبورت” البريطاني حول ما إذا كان يشعر باحقية تتويجه “أريد الفوز بالمباريات، أريد أن أحصل على الكأس، هذا هو ما أريده، لكن في ظرفنا هذا، سأتفهم الأمر مهما حصل”.
وأضاف “لقد كان الوضع (تفشي فيروس كورونا) صعبا على ليفربول، لكنه كان أكثر صعوبة بالنسبة للملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم (…) لقد فقد البعض أفرادا من أسرهم، وهذا هو الوضع الأكثر تعقيدا. ولكن بالنسبة لي، إنه حلمي (اللقب) وأريد أن أفوز به هذا العام. إن لم يكن الأمر كذلك، سأقبل، فهذا جزء من الحياة. على امل أن نفوز به في العام المقبل”.
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رأى في تصريح له الاثنين، أن ليفربول سيكون بنظره بطلا للدوري الإنجليزي مهما كان مصير البطولة، حتى لو تم إلغاء الموسم. – (أ ف ب)

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