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بطولة إيطاليا: أتالانتا يثبت عقد مهاجمه الكولومبي زاباتا

منذ 3 ساعات

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ميلانو – مارس أتالانتا رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم حقه بخيار شراء عقد مهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا لدى انتهاء اعارته لموسمين من سمبدوريا، بحسب ما أكد النادي الجمعة.
وانفق نادي مدينة بيرغامو نحو 29 مليون دولار اميركي لجلب المهاجم الدولي البالغ 28 عاما.

وقال زاباتا “أنا سعيد جدا. أريد أولا أن أشكر أتالانتا لابداء مزيد من الثقة بي”.
وتابع “نبني شيئا هاما سويا ويمكننا تحقيق أمور رائعة معا”.
وكان زاباتا (3 أهداف في 15 مباراة دولية) قد حمل الوان نابولي واودينيزي وسمبدوريا في ايطاليا، قبل ان يستعيره اتالانتا في حزيران/يونيو 2018 لسنتين مع خيار شرائه.
وانهى الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الهدافين (23 هدفا)، ليساهم بشكل كبير في تأهل فريقه للمرة الاولى في تاريخه الى دوري ابطال اوروبا.
وسجل هذا الموسم سبعة أهداف في مختلف المسابقات، برغم غيابه نحو ثلاثة اشهر عن الملاعب لاصابة في فخذه.
ويستعد فريق المدرب جانبييرو غاسبيريني لخوض ذهاب الدور الـ16 في دوري الابطال ضد فالنسيا الاسباني، علما بأنه يشارك ف يالمسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه. -(أ ف ب) 

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