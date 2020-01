بطولة إيطاليا: أتالانتا يثبت عقد مهاجمه الكولومبي زاباتا

ميلانو – مارس أتالانتا رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم حقه بخيار شراء عقد مهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا لدى انتهاء اعارته لموسمين من سمبدوريا، بحسب ما أكد النادي الجمعة.

وانفق نادي مدينة بيرغامو نحو 29 مليون دولار اميركي لجلب المهاجم الدولي البالغ 28 عاما.

💪🏿🤩 Duván Zapata è ⚫️🔵 a titolo definitivo!

🤙🏿 Duván #Zapata is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵https://t.co/NtSP6vhBN2

