بطولة إيطاليا: تأجيل قمة يوفنتوس وانتر بسبب فيروس كورونا

روما – تأجلت خمس مباريات كانت مقررة دون جماهير نهاية هذا الاسبوع في الدوري الايطالي لكرة القدم، بينها قمة يوفنتوس وانتر الى 13 ايار/مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري السبت.

والى مباراة يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر مع انتر الثالث، تأجلت مباريات ميلان مع جنوى، بارما مع سبال، ساسوولو مع بريشيا واودينيزي مع فيورنتينا.

OFFICIAL | #JuveInter has been postponed until Wednesday 13th May 2020, in compliance with the "Urgent measures for the containment and management of the epidemiological emergency of COVID-19".

Here is the communication from Lega @SerieA ➡️ https://t.co/NMo158nDGs pic.twitter.com/H3TAe6SXqu

— JuventusFC (@juventusfcen) February 29, 2020