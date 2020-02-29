بطولة إيطاليا: تأجيل قمة يوفنتوس وانتر بسبب فيروس كورونا

روما – تأجلت خمس مباريات كانت مقررة دون جماهير نهاية هذا الاسبوع في الدوري الايطالي لكرة القدم، بينها قمة يوفنتوس وانتر الى 13 ايار/مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري السبت.

والى مباراة يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر مع انتر الثالث، تأجلت مباريات ميلان مع جنوى، بارما مع سبال، ساسوولو مع بريشيا واودينيزي مع فيورنتينا.

OFFICIAL | #JuveInter has been postponed until Wednesday 13th May 2020, in compliance with the "Urgent measures for the containment and management of the epidemiological emergency of COVID-19". Here is the communication from Lega @SerieA ➡️ https://t.co/NMo158nDGs pic.twitter.com/H3TAe6SXqu — JuventusFC (@juventusfcen) February 29, 2020

ووفقا للرابطة، تم اتخاذ القرار “في ضوء سلسلة الاجراءات الاحتياطية التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة ردا على هذا الوضع الاستثنائي لحماية الصحة والسلامة العامة”.

وكانت رابطة الدوري أكدت مساء الخميس اقامة هذه المباريات دون جماهير، في ظل ارتفاع عدد المصابين في ايطاليا خصوصا في شمال البلاد والذي ادى ايضا الى تأجيل اربع مباريات من المرحلة الماضية بينها مباراة انتر مع سمبدوريا.

وفي ظل إعادة جولة المباريات الخمس في 13 ايار/مايو، الموعد الرئيس لنهائي كأس ايطاليا، تم تأجيل هذه المباراة الى 20 ايار/مايو بحسب القرار الجديد.

وبحسب الارقام الاخيرة، اصيب 900 شخصا بالفيروس في ايطاليا وتوفي 21 منهم.

وكان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أعلن الإثنين ان تفشي الفيروس في البلاد سيدفع الى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة.

كما أقيمت مباراة انتر الخميس ضد ضيفه لودوغورتس البلغاري ضمن الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” دون جماهير ايضا.

وعزلت السلطات بلدات في شمال البلاد لاسيما في منطقة لومبارديا، في خطوة تطال عشرات الآلاف من السكان، خوفا من تفشي الفيروس. – (أ ف ب)