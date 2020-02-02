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بطولة استراليا: ديوكوفيتش يحرز لقبه الثامن في ملبورن

منذ 20 دقيقة

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ملبورن – توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام بفوزه على النمسوي دومينيك تييم 6-4 و4-6 و6-2 و6-3 و6-4 محرزا لقبه الثامن في البطولة (رقم قياسي) والكبير السابع عشر في مسيرته.

وضرب ديوكوفيتش عصفورين بحجر واحد لانه سيستعيد ايضا المركز الاول في التصنيف العالمي على حساب الاسباني رافايل نادال الذي خرج من الدور ربع النهائي في هذه البطولة على يد تييم بالذات.

اما تييم ففشل للمرة الثالثة في احراز باكورة القابه الكبيرة بعد خسارته نهائي بطولة رولان غاروس عامي 2018 و2019 ايضا. – (أ ف ب) 

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