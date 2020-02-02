بطولة استراليا: ديوكوفيتش يحرز لقبه الثامن في ملبورن

ملبورن – توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام بفوزه على النمسوي دومينيك تييم 6-4 و4-6 و6-2 و6-3 و6-4 محرزا لقبه الثامن في البطولة (رقم قياسي) والكبير السابع عشر في مسيرته.

KING OF MELBOURNE 👑 Novak Djokovic claims his eighth Australian Open title, defeating Dominic Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/b2BYuMWdZz — US Open Tennis (@usopen) February 2, 2020

وضرب ديوكوفيتش عصفورين بحجر واحد لانه سيستعيد ايضا المركز الاول في التصنيف العالمي على حساب الاسباني رافايل نادال الذي خرج من الدور ربع النهائي في هذه البطولة على يد تييم بالذات.

KING OF MELBOURNE 👑 Novak Djokovic claims his eighth Australian Open title, defeating Dominic Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/b2BYuMWdZz — US Open Tennis (@usopen) February 2, 2020

اما تييم ففشل للمرة الثالثة في احراز باكورة القابه الكبيرة بعد خسارته نهائي بطولة رولان غاروس عامي 2018 و2019 ايضا. – (أ ف ب)