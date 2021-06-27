بطولة الأردن “لسباقات الكارتينغ” تنطلق الجمعة

عمان – الغد – تنطلق الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ يوم الجمعة المقبل، في حلبة جوردن سبيد سنتر- طريق المطار، لفئات (السينيور والجونيور- ماكس)، ومن دون جمهور، وبرعاية زين – الأردن.

ووفق التعليمات التكميلية لسباق الكارتينغ لفئة (السينيور- ماكس)، تجرى يوم الجمعة المقبل، عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9-10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30-10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 11.05 – 10.55 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق الأول)، وتضم 15 لفة عند الساعة 11.15 صباحا، ومن ثم تبدأ جولة (فاينل للسباق 2) وتضم 20 لفة عند الساعة 11.50 صباحا ، ومن ثم يتم الإعلان عن قائمة الفائزين والتتويج عند الساعة 12.50 ظهرا.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق لفئة (الجونيور- ماكس)، تجري يوم الجمعة المقبل، عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 – 10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.50 – 10.55 صباحا.

وتبدأ (جولة بري فاينال للسباق الأول)، من الساعة 11.20. 11.25 صباحا، وتضم 15 لفة ومن ثم تبدأ جولة (فاينل للسباق 2) وتضم 20 لفة عند الساعة 11.50 صباحا، ومن ثم يتم الإعلان عن قائمة الفائزين والتتويج عند الساعة 12.05 ظهرا .

وتشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من خالد زكريا (رئيسا)، وأحمد زلاطيمو، ويدير السباق طارق سختيان ومساعد مدير السباق زيد وليد أبو زيد، وتضم بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ 5 سباقات.

مواعيد سباقات الكارتينغ للموسم الحالي

2 تموز (يوليو): سباق الكارتينغ الأول.

13 آب (أغسطس): سباق الكارتينغ الثاني.

17 أيلول (سبتمبر): سباق الكارتينغ الثالث.

18 أيلول (سبتمبر): سباق الكارتنيغ الرابع.

22 تشرين الأول (أكتوبر): سباق الكارتينغ الخامس.