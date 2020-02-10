بطولة البنك العربي تحت 20 عاما تنطلق “الثلاثاء”

عمان – الغد – تنطلق يوم غد الثلاثاء، مباريات الأسبوع الأول من بطولة البنك العربي تحت 20 عاما للموسم 2020، والتي تقام بمشاركة اندية المحترفين الـ 12، على أن تنطلق جميع مباريات الجولة الساعة 2:30 عصراً.

وتقام الثلاثاء مباراة واحدة على ملعب جرش، تجمع فريقي الحسين والجزيرة، فيما تتواصل مباريات المرحلة الاربعاء، حيث يلتقي الفيصلي والرمثا على ملعب جرش، في ما يستقبل سحاب والأهلي نظيريهما الصريح وشباب العقبة، ويحل الوحدات ضيفا على معان، في ما يستقبل شباب الاردن نظيره السلط.

ويواصل “البنك العربي”، البنك الرسمي للاتحاد الاردني لكرة القدم، وراعي بطولات “الفئات العمرية” لاندية المحترفين، دعمه لبطولات هذا الموسم 2020، وذلك في إطار اهتمامه بفئة الشباب، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه بهذه المرحلة الأساسية من المراحل التي يمر بها اللاعبون في مشوارهم بملاعب كرة القدم، وهو ما يسهم في دعم جهود تطوير الكرة الاردنية.