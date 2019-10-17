بطولة الجولف المصغرة تنطلق الجمعة

عمان – الغد – تنطلق صباح يوم غد الجمعة على ملعب (GLOW GOLF)، بطولة الجولف المصغرة والتي يقيمها الاتحاد الأردني للجولف بالتعاون مع (GLOW GOLF) والتي سيكون ملعبها جاهزا لاستقبال البطولة.

وتأتي هذه البطولة استمرارا لسلسة من المعسكرات والبطولات التي استحداثتها لجنة تطوير قطاع الناشئين والتي شكلها الاتحاد مؤخرا، وذلك للارتقاء باللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها، حيث أقيمت ثلاثة بطولات متتالية لاقت نجاحا كبيرا وافرزت وجوه واعدة.

ويتميز ملعب (GLOW GOLF) بأنه يتيح المجال لممارسة رياضة الجولف (PUTTING) بطريقة ممتعة ومشوقه وتحمل في طياتها المنافسة القوية، ويمكن ممارسة الجولف في الملعب لجميع الاعمار وهو الملعب الوحيد المغلق والمضاء في الأردن.

من جانبه، أكد المدير الفني للمنتخب الوطني؛ العراقي عامر الحسن، الى ان بطولة الجولف المصغرة، تخلق اهتمام شريحة جديدة لممارسة الجولف، وتزيد من قدرة لاعبي المنتخب من اتقان الضربات القصيرة والتي تنعكس إيجابيا على اداءه في الملاعب الكبيرة، مشيرا الى ان هذا النوع من البطولات يتم اقامته في جميع دول أوروبا خاصة في الفترة الشتوية، وهي فرصة كبيرة لقطاع الناشئين لتطوير قدراتهم في ظل بدء العام الدراسي، ويبقيهم على تواصل مع جزء مهم من هذه الرياضة.

يشار الى ان رياضة الجولف في الأردن بدأت تشهد تطور كبير في الاونه الأخيرة من حيث النتائج او عدد اللاعبين وقد شكل ملعب شركة واحة ايلة للتطويرالبداية الحقيقية للتطوير والذي فتح ابوابه لجميع لاعبي ومحبي رياضة الجولف وبدعم مباشرة من المديرالتنفيذي لشركة واحة ايلة المهندس سهل دودين، مع توفير دعم مادي ومعنوي للمنتخبات الوطنية، إضافة الى انه شكل دافع للاتحاد باستضافة البطولة العربية للرجال في نسختها السابعة والثلاثين.