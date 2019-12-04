بطولة “الرحلة إلى الأردن” تعزز مكانة العقبة باحتضان مختلف الرياضات

أحمد الرواشدة

العقبة – عززت الجولة النهائية لفعاليات بطولة “الرحلة إلى الأردن” جولة مينا تور للجولف مكانة العقبة كحاضنة دولية للرياضات المختلفة بعد ان نجحت ” واحة ايلة ” في استظافتها واستحقت العلامة الكاملة والتي جمعت بين الرياضة والسياحة باسلوب غير تقليدي وتنوع كامل للرياضات التي يستظيفه المسطح المائي والعشب الاخضر.

وتمثل الجولة النهائية من بطولة مينا تور التي طافت في عدة دول عربية تحت شعار “الرحلة إلى الأردن” جهداً ترويجياً، تعزز موقع العقبة على خارطة الفعاليات الرياضية والسياحية والترفيهية الكبرى في المنطقة.

ودعمت ” واحة ايلة ” وهي الوحيدة التي عملت على تحريك عجلة النشاط السياحي والفندقي الجهود الوطنية لاستضافة العقبة مليون سائح خلال العام الحالي، ويعزز استدامة النمو في القطاع السياحي مع توقعات تحقيق قفزة في الدخل السياحي الأردني في العام 2019.

وشجعت ” واحة ايلة ” اقامة الفعاليات الرياضية العالمية المختلفة والتي عجزت عنها مؤسسات حكومية واستقطبت العديد من نجوم العالم في مختلف الرياضات والالعاب لا سيما رياضة الغولف والترايثلون والتزلج على الماء وسباقات الجري.

يقول النجم الرياضي الاردني في رياضة الغولف شيرجو الكردي في منافسات الجولة الختامية للمينا تورز ان المشاركة في البطولات العالمية التي تنظمها واحة ايلة يضفي طابع خاص وله قيمة معنوية كبيرة ان يشارك البطل في فعاليات البطولة على ارضه ، مؤكداً ان واحة ايله صنعت منتجاً رياضيا غير مسبوق في المنطقة بامضائها ملعب الجولف الصديق للبيئة بحفره المتميزة وارضيته ” الراقية”.

ويشير رئيس الاتحاد الدولي للألتراماراثون الهندي نديم خان والذي حضر فعاليات التراماراثون العالم- سباق آسيا اقيانوسيا 100كم، في دورته العاشرة والتي استضافته واحة ايلة منتصف الشهر الماضي ان طبيعة الطقس في العقبة ومسار السباق الذي رسم بعناية في واحة ايله بين البحر والمسطحات المائية والعشبية بالاضافة الى البناء المقام من الطراز الرفيع اعطى المشاركين في السباق علامة فارقة ، مؤكداً ان الاتحاد الدولي سيصدر قرارا باعتماد السباق سنوياً على اجندته ليقام في واحة ايله.

ومن جهته يقول الرئيس التنفيذي لشركة واحة ايلة المهندس سهل دودين ان المنتج الرياضي الموجود في واحة ايلة عمل على تحريك كافة القطاعات السياحية ، مؤكداً ان الهدف من اقامة كبرى الطولات العالمية هو ربط السياحة بالرياضة والتعريف بالعقبة كمقصيد سياحي عالمي فريد بالاضافة الى الجهود الوطنية التي تعمل على ذلك.

واشار دودين ان لدى أيلة ملعب غولف دولي يحتوي على 18 حفرة صممه أسطورة الغولف العالمي غريغ نورمان ، ملعب مناسب للمبتدئين والمخضرمين على حد سواء، مدعوم بأكاديمية متخصصة للغولف تساعدك على تنمية شغفك الجديد بالغولف، ويتنافس على عشبه كبار لاعبي الغولف العالميين.

ويشير دودين ان فأن واحة ايلة تعمل على ادراج رياضة المشي والركض والدرجات الهوائية ضمن نشاطاتها الرياضية ، مبيناً لدى ” ايلة شارع معبد يمتد 23 كم تأسرك به مناظر أيلة الخلابة الذي يبدأ من نادي شاطئ B12 ومن خلال البحيرات الوسطى والعلوية وحول ملعب الغولف، الى جانب رؤية ايلة فأنها تعتزم انشاء ملاعب للتنس وكرة السلة وكرة القدم لاستضافة كذلك بطولات عالمية ومحلية .

وعن النشاطات السنوية التي تعتمدها ايله سنوياً يقول دودين ان اهم النشاطات التي تستظيفها ايله ولها اهتمامات بها هي من الميت إلى الأحمر: يبدأ هذا السباق للدراجات الهوائية من شواطئ البحر الميت، في غور الصافي، إلى أيلة على شواطئ البحر الأحمر قاطعاً مسافة 200 كم، بالاضافة الى التراياثلون والذي يشترك أكثر من 100 من أعلى المتسابقين تصنيفاً، رجالاً ونساءاً، من الأردن والمنطقة في هذا الحدث الذي يضم ثلاثة مراحل: السباحة لمسافة 750 متر، ركوب الدراجات الهوائية لمسافة 20 كم و الركض لمسافة 5 كم في واحة أيلة في كل عام، الى جانب نصف ماراثون أيلة البحر الأحمر والذي يحمل الماراثون اسم أيلة كشريك أساسي في دعم هذا الحدث النبيل الذي يعتبر أكبر حدث رياضي في العقبة بمشاركة 2000 متسابق في مراحله الثلاث الى جانب بطولات التزلج على الماء والجولف.

تستمر فعاليات الجولة النهائية على ملاعب أيلة حتى الجمعة 29 نوفمبر/تشرين ثاني، بمشاركة 61 لاعباً يمثلون 13 دولة من مختلف أنحاء العالم، فبالاضافة إلى الأردن يشارك لاعبون محترفون وهواة من كل من بريطانيا، السويد، جنوب افريقيا، استراليا، سكوتلندا، ايرلندا، كندا، إيطاليا، النمسا، ألمانيا، اسبانيا، والهند.

وأعدت شركة واحة أيلة للتطوير برنامجاً موازياً للوفود المشاركة في الجولة الختامية للبطولة للتعريف بالمنتج السياحي الأردني وخاصة في المثلث الذهبي السياحي؛ العقبة، وداي رم، والبترا.

وانتهت أيلة من وضع التجهيزات الخاصة في استضافة الجولة الختامية، لتسدل الستار على منافسات العام 2019 من الرحلة إلى الأردن التي طافت بطولاتها في عدة دول لتحط رحالها في العقبة بعد منافسات وجولات في كل من رأس الخيمة، العين وأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى منافسات أجريت في البحرين وعُمان.

وستكون ملاعب أيلة شاهدة على البطل بعد منافسات شديدة بين أفضل المحترفين والمواهب الصاعدة على المستوى الإقليمي والدولي. حيث يشهد ملعب أيلة للجولف ذو 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير غريغ نورمان، مشاركة كبار اللاعبين من المحترفين والهواة على مدار أيام البطولة.

وحول استضافة الجولة الختامية لـ “مينا تور” تحت عنوان الرحلة إلى الأردن، قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: “متحمسون لفعاليات البطولة حيث نضع جولة مينا تور في صلب اهتمامات أجندتنا السنوية، نظراً للمنافسات التي يظهرها الأبطال المحترفين إضافة لدورها في إبراز المواهب الصاعدة، وعلى صعيد آخر تظهر ريادتنا وقدرتنا على استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى، ما يعزز حضور المنتج السياحي الأردني في المحافل العالمية”.

وعبّر المهندس دودين عن سعادته الغامرة في الدور الذي لعبته “الرحلة إلى الأردن” على صعيد الترويج السياحي والرياضي، حيث أظهرت أيلة قدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى في رياضة الجولف، معتبراً الجولة الختامية لبطولة مينا تور أفضل ختام لعام مزدحم من أنشطة رياضة الجولف في أيلة. مضيفاً: نولي الجولة الختامية من الرحلة إلى الأردن، العناية الفائقة، بالبناء على خبراتنا التي باتت تتطور في مجال تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى، حيث شهد العام 2019 إقامة بطولة الأردن الأولى المختلطة للجولف وهي أول بطولة عالمية مختلطة في هذه الرياضة”.

وضمت قائمة الأسماء المشاركة في جولة “مينا تور” الختامية من “الرحلة إلى الأردن” كل من: زين سكوتلاند البريطاني، وهينريك ستيرد السويدي، وإم جي كيسر الجنوب أفريقي، ودانيال غوانت الاسترالي، وكل من جيمس آلان ونيك مارش، وكيرتس نايبس، وجوش هيل، وبين دايفيز، وجاك فلويد من بريطانيا. كما ضمت القائمة: بنيامين ديفيد، وروبي بيشر، وجوشوا غرانفيل وود، وماكس سميث، وجو هيرتي البريطانيي الجنسية، وجاك مكدونالد الاسكتلندي وغيسبر الم، وآدم ساغر من بريطانيا، ودانييل هندري الاسكتلندي، وكل من لوك جوي، ولويس كامبل، وجوشوا وايت، وباول دوير البريطانيين، وماثياس وايدرمان السويدي، وتايلر هوغرتي وليندسي رينولدز الكندي.

كما ويشارك اللاعب الأردني شيرجو الكردي في منافسات الجولة الختامية مع مصاف اللاعبين المحترفين والهواة في رياضة الجولف. والتي ضمت أيضاً تود كليمنتس، وتايلور كارتر، وسام هوبدي من بريطانيا. ومن السويد أيضاً يشارك إيريك جوناسون، وغابرييل أكسيل، ومن اسكتلندا كريغ روس واللاعب كونور أونيل وسكوت هنري، اضافة إلى سيف بينسون وجامي روثرفورد البريطانيين. اضافة إلى غوستاف كوكين السويدي ودانييل اوين البريطاني والإيطالي اليساندرو تاديني، وكايسون لويد ومارك جيمس من بريطانيا، وكليمنس برادور النمساوي.

كما ويشارك جاكوب اوكلي البريطاني وجاك دوهرتي الاسكتلندي وكونستانتين شوايزر الألماني، وأوسكار هينينغسون السويدي، وكل من روبيرت هارلي وهاري كونيغ وكاميرون فيليبس والاسداير بلمب، وزاك مورغان البريطانيين، وسيمون دون الاسكتلندي، والاسباني ميغيل خيمينيس والألماني هايكو دانا، واللاعب الهندي أرجون غوبتا، واللاعب البريطاني جاك أريس، والسويدي اوليفير جاكوبسون، والألماني ستيفان ستيل، والسويدي وليام نيغارد، النمساوي ليونهارد أستيل.

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