بطولة “السعد” الدولية لفروسية القفز تفتتح غدا

عمان- الغد– تنطلق عند الساعة العاشرة صباح اليوم، على ميدان نادي الجواد العربي، فعاليات بطولة “السعد” الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، والتي ينظمها اتحاد الفروسية ونادي الجواد يومي الجمعة والسبت، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للفروسية.

ويشارك في البطولة فرسان من السعودية، مصر، كندا، اليمن، العراق، اليابان، الولايات المتحدة، وفرسان فلسطين: عدي إبراهيم، إيهاب جبارة، نور الدين عبد السلام، بشار عريقات، علي أنور، والفارس البحريني معيوف الرمحيي، والفارس السوري رامي شاهين، إضافة إلى عدد كبير من فرسان وفارسات المنتخب الوطني ونادي الجواد العربي.

ومن أبرز فرسان الأردن المشاركين: الكابتن هاني بشارات (نائب رئيس نادي الجواد العربي)، طارق خريسات، محمد المومني، سارة العرموطي، حمزة الكسواني، إضافة إلى فرسان مراكز العريان وفورست هيل والصيفي والأصايل والريف الأردني وإسطبلات كيالي.

وإشار مدير البطولة خضر القصير، إلى وصول حكام البطولة والذين تم تسميتهم من قبل الاتحاد الدولي للفروسية إلى عمان اليوم الخميس، إضافة إلى إجراء أن عملية الفحص الطبي اليوم، مؤكدا مضاعفة الجوائز العينية للفرسان لتصبح 3000 دينار.

وقال مدير البطولة خضر القصير، انه تم تمديد موعد التسجيل لهذا على الحدث على المستوى المحلي، مشيرا أن عملية الفحص الطبي للبطولة الدولية ستجري ما بين الساعة الثالثة وحتى الخامسة من مساء الخميس، فيما يتم استقبال الخيول من الساعة السادسة صباحا، وأنه تم مضاعفة الجوائز العينية للفرسان لتصبح 3000 دينار.

وتقام البطولة بدعم من شركة وسيلة “الداعم الرسمي”، وجورايدينج ووقتي، مربط الخطيب، الدقة المتناهية للحلول التقنية، شركة زين، الملكية الأردنية، إسطبلات الصيفي، ميسور الحكمة وشركة Reach Immigration.

وإعتمد الاتحاد الدولي للفروسية، أسماء لجنة الحكام والتي تضم كل من الحكم الدولي الأردني علي الشريف، ومصمم المسلك الحكم الدولي علي الدليمي (العراق)، والدولي خليل ابراهيم ويوسف الرئيسي (الإمارات)، والدولي محمد جادالله (البحرين)، والدولي الأردني عمر العبداللات، نادر الحموري ومعن الحديد وصهيب أبو حماد، وآية أبو بكر، ومدير البطولة خضر القصير.