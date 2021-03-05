بطولة الشابات بكرة اليد تنطلق اليوم بمشاركة 6 فرق

بلال الغلاييني

عمان – تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة الشابات لكرة اليد، والمخصصة للفئة العمرية 2002 – 2003، والتي يقيمها الاتحاد بمشاركة 6 فرق هي (كفرسوم والعربي والبتراء وعمان ووادي السير والفجر)، حيث تم توزيع الفرق على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى (الشمال) فرق كفرسوم والعربي والبتراء، بينما ضمت المجموعة الثانية (الوسط) فرق عمان ووادي السير والفجر، وتقام لقاءات الدور قبل النهائي يوم السبت 27 آذار (مارس) المقبل، عندما يلتقي بطل المجموعة الأولى مع الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلتقي بطل المجموعة الثانية مع الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، والفريقان المتأهلان من هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء 30 آذار (مارس) المقبل، وعلى ضوء معرفة طرفي المشهد النهائي سيتم تحديد الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية.

وحسب الجدول الرسمي يلتقي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى (الشمال) فريقا كفرسوم والبتراء عند الساعة الرابعة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، فيما يلتقي لحساب المجموعة الثانية (الوسط) بذات التوقيت وفي صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب فريقا عمان والفجر.

وفي الجولة الثانية التي تقام يوم السبت المقبل يلتقي فريقا العربي والبتراء عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد لحساب المجموعة الأولى (الشمال)، وبذات التوقيت تشهد صالة مدينة الحسين الرياضية لقاء المجموعة الثانية (الوسط)، والذي يجمع بين فريقي الفجر ووادي السير، فيما تختتم لقاءات الدور الأول يوم السبت 20 آذار (مارس) الحالي، حيث يلتقي فريقا كفرسوم والعربي عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد لحساب المجموعة الأولى (الشمال)، ويلتقي بذات التوقيت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب فريقا عمان ووادي السير لحساب المجموعة الثانية (الوسط).

إلى ذلك أكد الاتحاد أن مباريات البطولة ستقام وفق الإجراءات الصحية المشددة، والتي تتوافق مع البروتوكول الصحي الصادر عن الاتحاد واللجنة الأولمبية، حيث سيتم التركيز على إجراء الفحوصات اللازمة لكافة اللاعبين والحكام والمراقبين والإداريين حسب المواعيد الصادرة من الاتحاد، وتعقيم الملاعب والمرافق كافة، علاوة على حصر حضور المباريات في الملاعب الثلاثة بالمعنيين فقط، والمحددين من قبل الاتحاد.