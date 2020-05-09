بطولة الشطرنج “أون لاين” تنطلق الخميس

عمان – أعلن الاتحاد الملكي للشطرنج اليوم السبت، عن بدء التسجيل للمشاركة في البطولة التي تنطلق منافساتها يوم الخميس المقبل “أون لاين”، والمخصصة للاعبين تحت سن 12.

وأشار رئيس الاتحاد نواف ارشيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن البطولة تأتي لتفعيل الأنشطة عن بعد، وضمان استمرارها رغم الحجر المنزلي الذي يأتي بسبب وباء كورونا.

وبين أن هذه البطولة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة الأخيرة التي نظمها الاتحاد “أون لاين” قبل أسابيع قليلة، وحظيت بمشاركة واسعة وغير مسبوقة بـ 261 لاعبا ولاعبة.

وأضاف أن هذه البطولة تهدف إلى تواصل المنافسات والأنشطة، وعدم الاستسلام للحجر المنزلي بعيدا عن الأنشطة والبطولات.

