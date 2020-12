بطولة العالم للراليات: أوجييه بطلا للمرة السابعة

مونزا (إيطاليا) – توّج الفرنسي سيباسيتان أوجييه سائق تويوتا بلقبه السابع في بطولة العالم للراليات، بعد فوزه الاحد برالي مونزا الايطالي محققًا انتصاره التاسع والاربعين في مسيرته، امام الاستوني أوت تاناك حامل اللقب العام الماضي والاسباني داني سوردو.

وقال اوجييه (36 عاما) بعد الفوز إثر موسم شهد إلغاء قرابة نصف السباقات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “أنا سعيد جدًا ولكني لن أقفز في الهواء، لأن هناك الكثير من الاشخاص الذين يعانون هذا العام، لذا أريد أن أبقى لائقًا”.

بعد تحقيقه أربعة ألقاب مع فولكسفاغن بين 2013 و2016، واثنين مع أم-سبورت فورد في عامي 2017 و2018، بات أوجييه (36 عامًا) ثاني سائق فقط في التاريخ يحقق اللقب العالمي مع ثلاثة صانعين مختلفين بعد الفنلندي يوها كانكونين (1986 مع بيجو، في 1987 و1991 مع لانسيا و1993 مع تويوتا).

يُذكر أن الفرنسي الآخر سيباستيان لوب يحمل الرقم القياسي بعدد مرات احراز لقب بطولة العالم، بواقع تسع مرات بين 2004 و2012.

#BREAKING: @SebOgier 🇫🇷 and Julien Ingrassia 🇫🇷 have won their seventh titles in eight years! Congratulations to the @TGR_WRC pair#WRC | #ToyotaGAZOORacing | #SeasonFinale | #WRCLive | #ACIRallyMonza

— WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) December 6, 2020