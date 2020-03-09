بطولة العراق: إرجاء الدوري بدءا من الأربعاء بسبب فيروس كورونا

بغداد – أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الإثنين ان مباريات الدوري المحلي سترجأ بدءا من بعد غد الأربعاء بسبب الأوضاع الصحية الراهنة في بعض المحافظات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد في بيان انه “بالنظر لصدور أوامر من خلية الأزمة لبعض المحافظات تتعلق بتطورات فيروس كورونا، وما ترتب من قرارات بمنع إقامة الفعاليات الجماهيرية المختلفة، بضمنها مباريات كرة القدم، قام الاتحاد بالاتصال بوزير الشباب والرياضة” أحمد رياض.

وأضاف “وعد الوزير بالاتصال بخلية الازمة الحكومية للوصول الى قرار ينسجم مع الواقع الحالي، وبما يحقق الأهداف التي تعمل عليها للحفاظ على سلامة المواطنين (…) ونتيجة لتلك الاتصالات، فقد وجه وزير الشباب والرياضة بتأجيل الدوري الممتاز ابتداءً من يوم الأربعاء”.

ولم يحدد الاتحاد مدة التأجيل، مكتفيا بالإشارة الى أنه سيصدر قرارات أخرى بهذا الشأن في فترة لاحقة.

ويطال قرار التأجيل مباراتي الميناء والزوراء والحدود مع الشرطة اللتين كانتا مقررتين الخميس، بينما ستقام ثلاث مباريات مقررة الإثنين والثلاثاء، وذلك ضمن المرحلة الخامسة للمسابقة بصيغتها الجديدة.

وعانى الدوري العراقي بشكل كبير هذا الموسم، اذ أوقفت البطولة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية الاحتجاجات المطلبية الواسعة التي شهدتها بغداد ومحافظات الجنوب العراقي.

وفي شباط/فبراير الماضي، استؤنفت البطولة لكن بصيغة جديدة تعتمد نظام الدوري لمرحلة واحدة بمشاركة 15 فريقا (14 مباراة لكل فريق دون ذهاب وإياب، أي لقاء واحد بين كل فريقين بدلا من لقاءين)، بعد انسحاب طوعي لخمسة فرق ضمنت بقاءها في الموسم المقبل.

وأثّر تفشي فيروس “كوفيد-19” سلبا على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، فدفع الى إلغاء بعضها أو إرجائه، أو إقامة أحداث أخرى خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين. وحصد الفيروس حتى صباح الإثنين حياة أكثر من 3800 شخص وطال نحو 110 آلاف في 100 بلد ومنطقة. -(أ ف ب)