بطولة المملكة المفتوحة برفع الأثقال تنطلق اليوم

محمد عمّار

عمان – تنطلق عند الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت في صالة الكرامة بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة المملكة المفتوحة برفع الأثقال، التي تعتبر باكورة بطولات الاتحاد للعام الحالي، في الوقت الذي اصدر فيه اتحاد اللعبة تعليمات مشددة للتعامل مع جائحة كورونا خلال فترة اقامة منافسات البطولة، حيث قرر الاتحاد عدم السماح لغير اللاعبين والمدربين والحكام بدخول الصالة، وإجراء فحص كورونا لكافة المشاركين، إلى جانب الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن اللجنة الاولمبية، والمتعلقة بالتباعد الاجتماعي، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، كما منع الاتحاد عدا اللاعب والمدرب الصعود للطبلية.

ويشارك في البطولة أندية مرصع، كفر الما، يرموك البقعة، حطين، الأمن العام وخريبة السوق، حيث انتهت الأندية من تدريباتها تحضيرا للمشاركة في البطولة التي ينتظر أن يحصد لقب السيدات فريق يرموك البقعة الذي يملك القاعدة الكبيرة من اللاعبات اللواتي يشرف على تدريبهن المدرب علي الجابري.

الإثارة ستكون حاضرة في بطولة فرق الشباب، حيث يتنافس يرموك البقعة وحطين على لقب البطولة، في سيناريو مكرر لكافة بطولات الاتحاد.

الذهبي : تحضير مناسب

أكد مدرب نادي حطين محمد رضا الذهبي أن الفريق رفع من تدريباته قبل أسبوعين، وبعد أن حدد الاتحاد موعد البطولة، حيث يتدرب الفريق بمعدل وجبتين يوميا في الساحة الخارجية للنادي، وحظي الفريق بمساحات من التحضير البدني والفني للمنافسة على ميداليات البطولة، والتحضير الأمثل لقادم الاستحقاقات.

وأضاف الذهبي إلى انه ووفق تعليمات الاتحاد، فانه سيشارك بسبعة لاعبين، حيث تم اعتماد مشاركة وليد لافي، عبدالرحمن أبو جرار، إبراهيم الفرارجة، عدنان بني حميدة، عبدالله الكواملة، حسام رشيد وعزام العزام، ويعي النادي قرار تقليص المشاركة بسبب “كوفيد 19″، إلا ان النادي يملك العديد من اللاعبين الشباب القادرين على مواصلة رحلة العطاء.

الجابري: منافسة قوية

من جانبه أشار مدرب نادي يرموك البقعة علي الجابري إلى أن النادي فتح الصالة التدريبية بعد إجراء التعقيم اللازم لها، وضمن بروتوكول اللجنة الأولمبية وتوصيات الاتحاد، حيث رفع الفريق من رحلته التدريبية، ويملك الفريق العديد من الأسماء القادرة على مواصلة تحقيق الإنجازات المحلية والتحضير للمشاركات المقبلة.

ونوه الجابري إلى أن النادي يملك القاعدة الأقوى في منافسات السيدات، فيما سيرتفع التنافس بين اللاعبات لضمان مقعد لهن في صفوف المنتخبات الوطنية، وسيمثل الفريق في منافسات الإناث سمية حسونة، هبة الغزو، لانا يونس، بيان قنديل، رغد حناحنة، آلاء الجابري، سلسبيل الحناحة، عدلة حسونة، روزانا أبو ظاهر، سندس الحناحنة ووئام قنديل، فيما يضم فريق الشباب أبرز لاعبي المنتخبات الوطنية عاصم الصلاج، قصي أبو حميدان، إياس الفضيلات، محمد أبو حميدان، بشار الصلاج، محمد الشرفاء، إبراهيم الصلاج، عمر كتكت، وعبدالله المهر.

توزيع الحكام

أكد رئيس لجنة الحكام أحمد العجارمة التزام اللجنة بالتعليمات والبروتوكول الصحي، حيث تم توزيع الحكام على مدار يومي البطولة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وضرورة ارتداء الكمامات، واقتصار حضور المنافسات على اللاعبين والمدربين والحكام فقط.