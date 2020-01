بطولة انجلترا: سولسكاير يبحث عن اجوبة لانقاذ موسم يونايتد المتعثر

لندن – أكدت الخسارة المذلة لمانشستر يونايتد امام جاره مانشستر سيتي في ملعبه اولد ترافورد 1-3 في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة، حاجته الماسة الى تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية خلال الشهر الحالي اذا ما اراد مدربه النروجي اولي غونار سولسكاير انقاذ موسم فريقه.

ومنيت شباك يونايتد بثلاثة اهداف في الشوط الاول على ملعب اولد ترافورد للمرة الاولى منذ ايار/مايو 1997، ليخرج خاسرا 1-3 في نهاية المباراة ضد سيتي الثلاثاء.

The boss had some news on @HarryMaguire93 following last night's #CarabaoCup match 👇#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 8, 2020