بطولة ايطاليا: اقالة ماتزاري مدرب تورينو

روما – أعلن نادي تورينو الايطالي اقالة مدربه والتر ماتزاري الثلاثاء بعد تعرض فريقه لثلاث هزائم تواليا على ان يحل بدلا منه مورينو لونغو المدرب السابق لفئة الشباب في النادي.
Toro e Mazzarri, risoluzione consensuale
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— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 4, 2020
ومني تورينو بأقسى خسارة له على ملعبه بسقوطه امام اتالانتا بسباعية نظيفة قبل ان يسقط مجددا امام ليتشي صفر-4 الاحد في الدوري ايضا.
وسبق لماتزاري ان اشرف على اندية سمبدوريا، نابولي وانتر ميلان الايطالي بالاضافة الى واتفورد الانجليزي قبل ان يستلم منصبه الحالي مع تورينو في كانون الثاني/يناير 2018.
اما المدرب الجديد لونغو فسبق له الاشراف على برو فرتشيلي في الدرجة الثانية عام 2016 ثم قاد فروسينوني الى الدرجة الاولى في موسم 2017-2018. -(أ ف ب)