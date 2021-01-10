بطولة ايطاليا: انترميلان يهدر المزيد من النقاط في السباق نحو اللقب

روما – اهدر انترميلان نقطتين اضافيتين في سعيه نحو احراز لقب الدوري الايطالي لكرة القدم للمرة الاولى منذ العام 2010 بتعادله مع مضيفه روما 2-2 في المرحلة السابعة عشرة الاحد.

وكان انترميلان تعرض للخسارة امام سمبدوريا 1-2 الاربعاء الماضي في ما تنتظره مواجهة قوية الاحد المقبل ضد يوفنتوس.

وفشل انترميلان في تضييق الخناق مجددا على جاره ميلان المتصدر الفائز على ، حيث بات يتخلف عنه في المركز الثاني بفارق 3 نقاط (40 مقابل 37)، في حين بقي روما ثالثا مع 34 نقطة.

وعاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ثاني ترتيب الهدافين مع 12 هدفا، الى التشكيلة الاساسية لانتر بعد تعافيه تماما من اصابة عضلية علما بانه شارك في نصف الساعة الاخير لمباراة فريقه الاخيرة ضد سمبدوريا وانتهت بخسارته 1-2 في الجولة الاخيرة.

والتعادل هو السادس تواليا بين الفريقين في الدوري، في حين حافظ فريق العاصمة على سجله خاليا من الهزائم على الملعب الاولمبي في اخر 13 مباراة في الدوري محققا 9 انتصارات و4 تعادلات.

فرصة اولى للوكاكو من كرة رأسية تصدى لها حارس روما الاسباني بو لوبيس (13).

ونجح اصحاب الارض في افتتاح التسجيل عبر تسديدة زاحفة للورنزو بيليغريني بعد تلقيه كرة من الارميني هنريك مخيتاريان فسددها من خارج المنطقة داخل الشباك (17).

وتبادل التشيلي ارتورو فيدال الكرة مع وسدد الاول كرة لوبية مرت الى جانب القائم الايسر (27).

وسجل الارجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل ((39).

وضغط انترميلان بقوة في مطلع الشوط الثاني ودانت له سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب. وقام لوكاكو بمجهود فردي رائع على الجهة اليمنى وتخلص من لاعبين قبل ان يمرر كرة متقنة باتجاه مارتينيس فسدد الاخير وسط مراقبة مدافعين لكن حارس روما ابدع في التصدي لها من مسافة قريبة (52).

ونجح انتر في ادراك التعادل عندما استغل السلوفاكي ميلان سكرينيار ركلة ركنية وسدد كرة راسية قوية داخل الشباك (56).

ولم يكن روما قد استفاق من صدمة التعادل حتى تلقت شباكه هدفا ولو اروع من الظهير الايمن المغربي الدولي اشرف حكيمي الذي وصلته الكرة داخل المنطقة فراوغ لاعبا واطلقها بيسراه في الزاوية العليا مسجلا هدف التقدم لفريقه (63).

والهدف هو السادس لحكيمي هذا الموسم، فبات اول مدافع في صفوف فريقه يسجل هذا العدد من الاهداف منذ البرازيلي مايكون موسم 2009-2010.

ورمى روما بكل ثقله في الدقائق الاخيرة ونجح بعد محاولات عدة من قبل المهاجم البوسني المخضرم ادين دجيكو ومخيتاريان، في انتزاع نقطة واحدة بهدف من رأسية جانلوكا مانشيني (86).

يذكر ان المواجهات بين روما وانترميلان شهدت اكبر عدد من الاهداف في تاريخ الدوري الايطالي، ففي 175 مباراة بينهما، سجل 507 اهداف بينها 281 هدفا لانتر مقابل 226 لروما.

ويلتقي لاحقا اودينيزي مع نابولي، فيرونا مع كروتوني، بارما مع لاتسيو، فيورنتينا مع كالياري ويوفنتوس مع ساسوولو، وتختتم الاثنين بلقاء سبيتسيا مع سمبدوريا. – (أ ف ب)