بطولة ايطاليا: روما يستغل هزيمة يوفنتوس على أكمل وجه

روما – استغل روما خسارة يوفنتوس حامل اللقب امام نابولي 0-1 السبت، ليرتقي الى المركز الرابع على حسابه اثر فوزه الصريح على ضيفه اودينيزي 3-0 في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وكان روما تنازل عن المركز الاول لصالح يوفنتوس الاسبوع الماضي بخسارته امام “السيدة العجوز” بالذات 0-2، قبل ان يستردها الاحد فوزه الثالث عشر.

واثبت روما قوته على ارضه (الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم في معقله) بتحقيقه الفوز في 9 مباريات من اصل 12 وتعادله في ثلاث.

وفرض لاعب الوسط الفرنسي جوردان فرتوت نفسه نجميا للمباراة بتسجيله هدفين بكرة رأسية اثر تمريرة عرضية من جانلوكا مانشيني (5) ثم من ركلة جزاء (25)ن رافعا رصيده الى 9 اهداف في افضل موسم له على الاطلاق من الناحية التهديفية.

وبعد ان رفض الحكم هدفا ثالثا لفريق العاصمة سجله لورنزو بيلغريني، اضاف البديل الاسباني بدرو رودريغيس الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب لاحقا كالياري مع أتالانتا، سمبدوريا مع فيورنتينا، كروتوني مع ساسوولو، قبل أن يتواجه إنتر ميلان مع مضيفه لاتسيو في مباراة ستضعه في الصدارة بحال فوزه بعد خسارة جاره اللدود ميلان السبت أمام سبيتسيا 0-2.

– (أ ف ب)

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