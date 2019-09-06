بطولة ايطاليا: سمولينغ يرى نفسه في روما الى ما بعد نهاية إعارته – فيديو

ميلانو – رأى المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ الآتي هذا الصيف من مانشستر يونايتد الى نادي روما، نفسه في الدوري الإيطالي لكرة القدم الى ما بعد فترة إعارته التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2020.

Confirmation of @ChrisSmalling's loan move to AS Roma until June 2020. Good luck, Chris! — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2019

وقال سمولينغ الذي فقد مركزه أساسيا في صفوف “الشياطين الحمر” بعد تعاقد الأخير هذا الصيف مع هاري ماغواير من ليستر سيتي، خلال تقديمه لوسائل الإعلام الجمعة “هذه الفرصة جاءتني وكنت مهتما بها ومتطلعا للقدوم الى هنا”.

وأضاف “أن أحظى بهذه الفرصة في نادٍ كبير، وان يكون النادي سعيدا وأنا سعيد، ربما يجعلني أفكر بمستقبل أطول في إيطاليا لطالما كان الدوري الإيطالي هدفا لي”.

"As soon as I spoke to the coach, and we talked about how he sees the game and how he wants the team to set up, I felt this was the perfect fit for me."@ChrisSmalling's first interview after signing for #ASRoma! 📺

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وكشف “في إنجلترا، لا نجد الكثير من اللاعبين الذي يدافعون عن ألوان أندية خارجية، لكنني كنت دائما أملك الرغبة في أن أخوض هذه التجربة وان تسنح لي الفرصة لكي أذهب الى ناد كبير مع طموحات كبيرة. لم أعد لاعبا شابا في حاجة الى اثبات نفسه، لكني أعشق التحديات”.

وخاض سمولينغ البالغ من العمر 29 عاما، 31 مباراة مع منتخب بلاده و323 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد حيث ساهم في إحراز الفريق لقب الدوري المحلي مرتين في صفوفه، قبل انتقاله الى فريق العاصمة الايطالية على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وفقد روما ركيزة أساسية في الخط الخلفي بانتقال مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس الى نابولي في صفقة قدرتها التقارير الصحافية بـ 36 مليون يورو.- (أ ف ب)