بطولة ايطاليا: سمولينغ يرى نفسه في روما الى ما بعد نهاية إعارته – فيديو

ميلانو – رأى المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ الآتي هذا الصيف من مانشستر يونايتد الى نادي روما، نفسه في الدوري الإيطالي لكرة القدم الى ما بعد فترة إعارته التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2020.

وقال سمولينغ الذي فقد مركزه أساسيا في صفوف “الشياطين الحمر” بعد تعاقد الأخير هذا الصيف مع هاري ماغواير من ليستر سيتي، خلال تقديمه لوسائل الإعلام الجمعة “هذه الفرصة جاءتني وكنت مهتما بها ومتطلعا للقدوم الى هنا”.

وأضاف “أن أحظى بهذه الفرصة في نادٍ كبير، وان يكون النادي سعيدا وأنا سعيد، ربما يجعلني أفكر بمستقبل أطول في إيطاليا لطالما كان الدوري الإيطالي هدفا لي”.

"As soon as I spoke to the coach, and we talked about how he sees the game and how he wants the team to set up, I felt this was the perfect fit for me."@ChrisSmalling's first interview after signing for #ASRoma! 📺

