بطولة درع الاتحاد تنطلق الثلاثاء

عمان – الغد – تنطلق الثلاثاء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، منافسات بطولة درع الاتحاد 2021، والتي تقام بمشاركة أندية المحترفين.

ويلتقي الثلاثاء سحاب مع الوحدات عند الثالثة عصرا، فيما يواجه البقعة نظيره الرمثا عند السادسة مساء.

وتختتم الجولة الأولى الأربعاء حيث يلتقي شباب الأردن مع الجزيرة عند الثالثة عصرا، والجليل مع السلط عند السادسة مساء.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما تم تحديد يوم 13 آذار المقبل موعداً للمباراة النهائية.

يذكر أن الجزيرة نال لقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت بالعام 1981، فيما يعتبر الوحدات حامل لقب النسخة الأخيرة، هو الأكثر تتويجاً حتى الآن بـ 10 ألقاب، يليه الفيصلي بـ 7 ، ثم الرمثا 5.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، ووسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.