بطولة عالمية في العقبة لمحترفي رياضة التصوير تحت الماء

احمد الرواشدة

العقبة – حصد المصورون الاردنيون اغلب المراكز الاولى والمتقدمة في اول بطولة عالمية تقام في اعماق خليج العقبة للتصوير تحت الماء بمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الثامن والخمسون بمشاركة عالمية واسعة من محترفي رياضة التصوير تحت الماء.



وجاء المصور المحترف سامر البيطار بالمركز الاول لفئة الصور الدقيقة يليه ثانيا المصور الاردني المحترف يزن السعد وثالثا المصور الغطاس محمد القطاونة، وفي فئة الصور الواسعة جاء بالمركز الثاني المصور الغطاس سامر البيطار بعد ان فاز الايطالي ستيفانو براكوس بالمركز الاول، وثالثا سامر الحلواني من لبنان.

وشارك في البطولة والتي رعى حفل ختامها مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي بحضور رئيس نادي الاكوامارينا سيمون خوري ورئيس جمعية الغوص في العقبة خماش ياسين والنائب حازم المجالي مصورين غطاسين محترفين من دول امريكا، إيطاليا، كندا، لبنان، فلسطين، مصر، والبلد المنظم الاردن.



وقال ماضي :” ان البطولة هي عنصر جذب سياحي رياضي مهم، مؤكداً ان الصور الاحترافية الملتقطة في اعماق الخليج سيصار الى طباعتها وتوزيعها على الجهات السياحية كنوع من الترويج السياحي لخليج العقبة ولرياضة الغوص والذي يتميز به الساحل الجنوبي لخليج العقبة على البحر الاحمر، مشيراً ان السلطة ستعمل على اقامتها سنوياً”.

وبين ماضي ان السلطة تدعم اقامة مثل تلك الانشطة خاصة المتعلقة بالترويج للمنتج السياحي في المدينة السياحية.

وتنظم البطولة من نادي الاكوامارينا الرياضي والاتحاد الملكي الاردني للرياضات البحرية وجمعية العقبة للغوص بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومركز سيناي دايفرز والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية والعديد من الداعمين من القطاع الخاص.

وقال امين عام الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ :” ايمن جبر ان البطولة شارك فيها نخبة من متسابقين من الأردن، إيطاليا، الولايات المتحدة الاميركية، مصر، لبنان، كندا وفلسطين في فئتي تصوير هي التصوير في المساحات الواسعة والماكرو( الصغيرة) بهدف جمع اكبر عدد من الصور للبيئة البحرية في خليج العقبة والتي تتميز بمقومات وجمال طبيعي على البحر الأحمر، مبيناً انه سيتم تسليم سلطة العقبة الخاصة الصور الملتقطة لاستخدامها في عملية الترويج السياحي” .

وسيصار الى اعتماد البطولة بشكل رسمي كل عام في هذا التوقيت ووضعها على اجندة الاتحاد الدولي لانشطة الغوص والانقاذ.

وتهدف البطولة والتي تقام لأول مرة في العقبة الى ربط الرياضة بالسياحة وترويج المعالم البحرية والحياة البيئية داخل خليج العقبة والذي يتميز بوجود اكثر من 450 نوع من الاسماك المونة الزاهية والمرجان الفريد.

واشرف على البطولة حكام اردنيين تم تأهيلهم ورفدهم بدورات متقدمة من قبل الاتحاد الدولي والعربي لتجويد الصور الملتقطة ونشرها عبر منصات الترويج السياحي والاعلامي المختلفة.