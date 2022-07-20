بطولة غرب آسيا الثانية للأندية للبوتشيا تفتتح غدا

عمان- الغد – يرعى المهندس نضال الحديد ، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الخميس حفل إفتتاح بطولة غرب آسيا الثانية للأندية للبوتشيا في صالة الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين والتي ينظمها نادي مادبا.

وبحسب عمر نجادا رئيس نادي مادبا يشارك في البطولة 40 لاعب ولاعبة يمثلون 4 أندية، 3 منها من السعودية وهي نادي الأحساء لذوي الإعاقة، نادي تبوك لذوي الإعاقة ونادي الباحة لذوي الإعاقة بالإضافة إلى نادي مادبا للإعاقة الحركية منظم البطولة.

ويضيف نجادا ان الاجتماع الفني للبطولة وسحب القرعة سيجري بعد حفل الافتتاح مباشرة وستبدأ المنافسات الرسمية صباح السبت وتستمر حتى مساء الإثنين القادم، وستكون المنافسات فردية وزوجية وفرق.

وختم نجادا أن دورة تحكيمية ستقام على هامش البطولة بمشاركة 20 حكما من الأردن والسعودية، مشيدا بتعاون إدارة اللجنة البارالمبية الأردنية وتسهيل العقبات لإنجاح البطولة.

من جانبها أكدت أمين عام اللجنة البارالمبية مها البرغوثي أن إدارة اللجنة تضع كافة إمكاناتها ومرافقها وكوادرها من أجل إنجاح البطولة مشددة بالوقت ذاته أن اللجنة البارالمبية تدعم دوما الأندية الأردنية والبطولات التي تستضيفها والتي تشارك فيها.

الجدير بالذكر أن لعبة البوتشيا هي اختبار التحكم بالعضلات ودقتها، وتتطلب درجة عالية من التركيز والانتباه، وهدف هذه اللعبة هو رمي كرات اللعب لتهبط في أقرب موقع ممكن من الكرة الخاصة المستهدفة وتسمى “الجاك”.