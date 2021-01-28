بطولة “فئات الشطرنج” تقدم خامات ذهبية للمنتخبات الوطنية

مصطفى بالو

عمان – قدمت بطولة المملكة الفردية المفتوحة للفئات العمرية 6-20 سنة للجنسين، خامات ذهبية في مختلف الفئات، وانصهرت في بوتقة الانجازات، عبر مقارعتها لأبطال وبطلات المنتخب الوطنية في مختلف فئات البطولة، التي اختتمت منافساتها عبر “الأونلاين” أخيرا بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، تحت إشراف اللجنة الفنية برئاسة الأستاذ الدولي سامي السفاريني والمدربين مروان العابودي وغيداء العطار ورزان الشعيبي.

إرشيدات: مواهب وطنية

وقال رئيس اتحاد الشطرنج الملكي م.نواف إرشيدات في رده على استفسارات “الغد”: “نفخر بما قدمته بطولة المملكة الفريدة من الفئات العمرية من مواهب جديدة للعبة، وسط مشاركة واسعة ولافتة فاقت الكثير من البطولات في نظامها القديم قبل “كورونا”، ما يؤكد النجاح الكبير لاعتمادنا اقامة بطولات اتحاد اللعبة “عن بعد”، وما تقدمه للمشرفين والمدربين واللاعبين من اجواء مثالية للعب وتقديم افضل المستويات، حيث حفلت المباريات بالمنافسة القوية والندية، ووصل الى المراكز الاولى مواهب جديدة، إلى جانب لاعبين ولاعبات مميزين في صفوف المنتخبات الوطنية لجميع الفئات للجنسين، والذي يؤكد أننا نقطف ثمار توجيهات الرئيس الفخري للاتحاد سمو الأمير محمد بن طلال، بتقديم جيل جديد من البطلات قادر على مواصلة انجازات اللعبة في المحافل الخارجية”.

فئة الإناث