بطولة “فئات الشطرنج” تقدم خامات ذهبية للمنتخبات الوطنية

مصطفى بالو
عمان – قدمت بطولة المملكة الفردية المفتوحة للفئات العمرية 6-20 سنة للجنسين، خامات ذهبية في مختلف الفئات، وانصهرت في بوتقة الانجازات، عبر مقارعتها لأبطال وبطلات المنتخب الوطنية في مختلف فئات البطولة، التي اختتمت منافساتها عبر “الأونلاين” أخيرا بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، تحت إشراف اللجنة الفنية برئاسة الأستاذ الدولي سامي السفاريني والمدربين مروان العابودي وغيداء العطار ورزان الشعيبي.
إرشيدات: مواهب وطنية
وقال رئيس اتحاد الشطرنج الملكي م.نواف إرشيدات في رده على استفسارات “الغد”: “نفخر بما قدمته بطولة المملكة الفريدة من الفئات العمرية من مواهب جديدة للعبة، وسط مشاركة واسعة ولافتة فاقت الكثير من البطولات في نظامها القديم قبل “كورونا”، ما يؤكد النجاح الكبير لاعتمادنا اقامة بطولات اتحاد اللعبة “عن بعد”، وما تقدمه للمشرفين والمدربين واللاعبين من اجواء مثالية للعب وتقديم افضل المستويات، حيث حفلت المباريات بالمنافسة القوية والندية، ووصل الى المراكز الاولى مواهب جديدة، إلى جانب لاعبين ولاعبات مميزين في صفوف المنتخبات الوطنية لجميع الفئات للجنسين، والذي يؤكد أننا نقطف ثمار توجيهات الرئيس الفخري للاتحاد سمو الأمير محمد بن طلال، بتقديم جيل جديد من البطلات قادر على مواصلة انجازات اللعبة في المحافل الخارجية”.
فئة الإناث
- فئة تحت 6 سنوات، الأولى: تاليا هلال، الثانية: غزل خطاطبة، الثالثة: زينة طنطور.
- فئة تحت 8 سنوات، الأولى: جيدا هلال، الثانية: سيرينا ايراني، الثالثة: زين محمد احمد.
- فئة تحت 10 سنوات، الأولى: جود محمد أحمد، الثانية: تالين رامي خوري، الثالثة: لمار بلال بكر.
- فئة تحت 12 سنة، الأولى: سرى محمد العبادي، الثانية: تالا باسم ربابعة، الثالثة ريفانا خالد، وعائشة أحمد البس.
- فئة تحت 14 سنة، الاولى: مايا حسام إيراني، الثانية: ربى ابراهيم القضاة، الثالثة: مريم أبو الرب.
- فئة تحت 16 سنة، الأولى دينا سامي السفاريني، الثانية: داليا عبدالرحيم، الثالثة تالا الناصر وميساء شادي عكاوي.
- فئة تحت 18 سنة، الأولى: علا أبو الفيلات، الثانية: لانا حيمور، الثالثة: رنا منصور.
- فئة تحت 20 سنة، الاولى: قمر الخانجي، الثانية: نور فاروق، الثالثة: زينة اسماعيل.
منافسات الذكور:
- فئة تحت 6 سنوات، الأول: شهم عجيلات، الثاني: البشر ربابعة، الثالث بشر الفريحات وعبدالله خويرة.
- فئة تحت 8 سنوات، الأول: كرم عجيلات، الثاني: عبدالله رائد صالح، وكرم رستم.
- فئة تحت 10 سنوات، الأول: محمد أحمد الهدبان، كرم بلال بكر، وسلطان أبو الرب.
- فئة تحت 12 سنة، الاول: راكان دسة، الثاني: أمير بكر، الثالث: تميم البطوش.
- فئة تحت 14 سنة، الأول: عبدالله بني ياسين، الثاني: أنس رأفت خويرة، الثالث: عزالدين أمجد المعاقبة.
- فئة تحت 16 سنة، الأول: سيف مالك سويدان، الثاني: علي عاهد القيسي، الثالث: عبدالرحمن أحمد حسان.
- فئة تحت 18 سنة، الأول: لؤي سمير، الثاني:عبدالكريم صالح، الثالث:عبدالرحمن الكيّالي.
- فئة تحت 20 سنة، الاول: يزن البشايرة، الثاني: محمد ماضي، الثالث: عبدالله النحلة.