بطولة فرنسا: نيمار سيغيب عن مباراة رين أيضا

باريس – سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة فريقه باريس سان جرمان ضد رين المقررة الأحد في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا لكرة القدم بحسب ما أعلن مدرب الفريق الألماني توماس توخل.

وقال توخل “لم يكمل نيمار التدريبات مع المجموعة اليوم (السبت). لا يزال الوقت مبكرا بالنسبة اليه لبدء المباراة لا سيما ضد رين في معقله. الأمر مبكر. ننتظر أسبوعا آخر ليعاود التمارين مع المجموعة”.

توماس توخيل : هيريرا وكيرير مصابين ، كورزاوا مريض ، نيمار في التدريبات الانفرادية ، وايضا كيمبيبي لان جاهزيته غير مكتملة ، هؤلاء لن ينتقلوا مع الفريق الى رين . pic.twitter.com/S96JsBEnEO — باريس بالعربي 🇫🇷 (@Paris_Arabic) August 17, 2019

وكان نيمار الذي يتعافى من إصابة في كاحله تعرض لها في صفوف منتخب بلاده ضد قطر في 6 حزيران/يونيو الماضي واضطرته الى الغياب عن بطولة كوبا اميركا التي استضافتها بلاده وتوجت بلقبها، غاب عن مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري ضد نيم (3-0) الاسبوع الماضي.

ويأتي غياب نيمار عن مباراة رين وسط تأكيد المدير الرياضي في باريس سان جرمان ومواطنه ليوناردو بان فريق العاصمة الفرنسية يجري محادثات مع برشلونة لعودة النجم البرازيلي الى الفريق الكاتالوني مشيرا في الوقت ذاته بان هذه المحادثات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن. – (أ ف ب)