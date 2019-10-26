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بطولة قطر: أم صلال يقيل كانيدا ويعين التونسي الأبيض

منذ 3 ساعات

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الدوحة – أعلن نادي أم صلال السبت إقالة مدربه الإسباني راوول كانيدا وتعيين التونسي أحمد الأبيض خلفا له، غداة الخسارة الثقيلة بخماسية نظيفة أمام ضيفه فريق قطر في المرحلة الثامنة من الدوري المحلي لكرة القدم.
وأورد النادي الذي يحتل المركز ما قبل الأخير في ترتيب الدوري القطري، عبر حسابه على موقع “تويتر”، “رسميا: تم الاستغناء عن المدير الفني للفريق كانيدا وتعيين المدرب التونسي القدير أحمد الأبيض”.

وتولى كانيدا تدريب أم صلال في كانون الثاني/يناير الماضي خلفا للفرنسي لوران بانيد الذي أقيل على خلفية النتائج السيئة. وعيّن الإسباني (50 عاما) بداية مدربا حتى نهاية الموسم، قبل أن يبقى في مهامه على رأس الإدارة الفنية في الموسم الجديد بعدما أنهى 2018-2019 في المركز التاسع (من أصل 12)، وتفادى الهبوط الى الدرجة الثانية.
وكانت خسارة الجمعة الخامسة لأم صلال في ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم، مقابل فوز واحد وتعادلين.

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