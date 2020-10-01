بطولة كأس الأردن لكرة اليد تنطلق في 26 الحالي

بلال الغلاييني

عمان – مواجهات مرتقبة ينتظر أن تحمل في طياتها الندية والإثارة، في بطولة كأس الأردن لكرة اليد، التي تنطلق اعتبارا من يوم الاثنين 26 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، بمشاركة الفرق المنتسبة للاتحاد، والمصنفة بالدرجتين الأولى والثانية وهي: السلط والأهلي والحسين والعربي وكفرنجة والقوقازي والكتة وعمان وأم جوزة وساكب ويرموك الشونة وكفرسوم والراية ويرموك البقعة ووادي السير، وتقام منافسات البطولة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وخلال القرعة التي سحبت أول من أمس (عن بعد) وهي سابقة في تاريخ البطولات المحلية، وأشرف عليها أمين سر الاتحاد د.زين العابدين بني هاني، وبحضور مندوبي الفرق المشاركة، تم توزيع الفرق على مجموعتين؛ حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: العربي وكفرسوم ويرموك البقعة وكفرنجة والكتة والحسين إربد والراية، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق: السلط وعمان والقوقازي وساكب ويرموك الشونة ووادي السير والأهلي وأم جوزة.

في لقاءات الدور التمهيدي، يلتقي السلط وعمان في اليوم الأول لمنافسات البطولة، الذي يشهد أيضا لقاء كفرسوم مع يرموك البقعة، وفي يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي يلتقي القوقازي مع ساكب، وكفرنجة مع الكتة، ويرموك الشونة مع وادي السير، وفي اليوم الذي يليه يلتقي الحسين إربد مع الراية، ويلتقي الأهلي مع أم جوزة، بينما يظهر فريق العربي (حامل اللقب) في الدور الثاني (ربع النهائي)، عندما يواجه الفائز من لقاء كفرسوم ويرموك البقعة، وذلك يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الذي يشهد أيضا بقية لقاءات الدور ربع النهائي، مثلما حدد الاتحاد مباراتي الدور قبل النهائي، الذي يقام يوم الثلاثاء 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.

سجل الأبطال

وانطلقت منافسات البطولة في العام 1984، وتمكن فريق عمان من حفر اسمه في سجلات التاريخ باعتباره الفريق الذي نال لقب النسخة الأولى، في الوقت الذي يعد فيه فريق الأهلي الأكثر تتويجا بالألقاب عندما تمكن من الفوز باللقب 13 مرة، كانت في الأعوام 1994 و1995 و1996 و1998 و2000 و2001 و2002 و2006 و2007 و2008 و2009 و2012 و2013 و2015.

فريق السلط نال لقب البطولة 8 مرات، كانت في الأعوام 1992 و1993 و2003 و2004 و2005 و2010 و2011 و2018، فيما فاز فريق العربي باللقب ثلاث مرات في الأعوام 1988 و1991 و2019، وفاز فريق الحسين باللقب مرة واحدة في العام 2001.

وتوقفت البطولة في الأعوام 1985 و1986 و1987 و1989 و1990 و1997 و1999 و2014 و2016 و2017. في العام 2000، وأطلق الاتحاد اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، نظرا للدور الكبير الذي لعبه في إدخال اللعبة إلى الأردن.جانب من سحب قرعة بطولة كأس الأردن لكرة اليد – (_)