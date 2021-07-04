بطولة كأس الأميرة سمية .. فرصة لتنشيط “اليد النسوية”

بلال الغلاييني

عمان – أحسن اتحاد كرة اليد بإعادة بطولة كاس الأميرة سمية للسيدات إلى أجندته الرسمية، لتقام العام الحالي بمشاركة فرق حرثا وعمان ووادي السير وكفرسوم، وهي الأندية التي ما تزال تواظب على رعاية “اليد النسوية” من خلال مشاركاتها في البطولات المختلفة التي يقيمها الاتحاد.

البطولة التي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، تطل على عشاق اللعبة بعد غياب طويل، حيث كانت هذه البطولة واحدة من النشاطات الرسمية، والتي كانت تحظى بدعم كبير من الاتحادات السابقة نظرا لخصوصيتها في تنشيط اللعبة على المستوى النسوي.

ويقع على الأندية عائق كبير في مواصلة رعاية اللاعبات، وتأهيل مستوياتهم الفنية من خلال التدريبات، والبرامج الفنية الجيدة بالتعاون مع الأجهزة الفنية، مثلما ستكون هذه البطولة فرصة طيبة أمام الأجهزة التدريبية للوقوف على قدرات اللاعبات قبل موعد الاستحاق الرسمي والمتمثل بدوري أندية السيدات، اضافة إلى استثمارها في مشاركة اللاعبات الشابات والناشئات، واللواتي ظهرن بشكل طيب في بطولتي الشابات والناشئات، خصوصا وهن بحاجة إلى المشاركة في مثل هذه البطولات المهمة، وذلك لزيادة اكتساب الخبرات.

اندية حرثا وعمان ووادي السير وكفرسوم تستحق الشكر على دعمها لكرة اليد النسوية برعاية اللاعبات والمواظبة على المشاركة في بطولات الاتحاد، وكلنا أمل أن نشاهد مستويات فنية طيبة في بطولة كأس الاميرة سمية، في الوقت الذي نتمنى فيه على الاتحاد ابقاء هذه البطولة على أجندته السنوية لأن “اليد النسوية” تحتاج إلى العمل وإلى الرعاية والدعم المتواصل، وهي فعلا بحاجة إلى رعاية اللاعبات الناشئات والشابات في الوقت الحالي.

وكان اتحاد اللعبة قرر في وقت سابق تحديد مواعيد منافسات البطولة، حيث يلتقي في الجولة الأولى التي تقام يوم السبت 24 تموز (يوليو) الحالي فريقا كفرسوم وعمان عند الساعة الرابعة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد أيضا المواجهة التي تجمع بين فريقي وادي السير وحرثا وتبدأ عند الساعة السادسة مساء.

في الجولة الثانية، يلتقي فريقا كفرسوم وحرثا عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 27 من الشهر ذاته في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، فيما تحتضن صالة الأميرة سمية باليوم والتوقيت ذاتهما المباراة التي تجمع بين فريقي عمان ووادي السير.

الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات البطولة تقام يوم الجمعة 30 من الشهر ذاته؛ حيث تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب المباراة التي تجمع بين فريقي كفرسوم ووادي السير وتبدأ عند الساعة الرابعة مساء، وأيضا المواجهة التي تجمع بين فريقي حرثا وعمان وتبدأ عند الساعة السادسة مساء.